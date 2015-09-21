Rize'de Atatürk heykeli yerine çay bardağı için referandum kararı

Rize’de Cumhuriyet Meydanı’nın yeniden düzenlenmesi projesinde Atatürk heykeli yerine çay bardağı figürünün konulması ile ilgili tartışma sürüyor. Belediye, meydan inşaatı sırasında valilik önündeki tören alanına taşınacağını duyurduğu heykelin, tekrar yerine konulup konulmayacağına halk oylaması ile karar verileceğini açıkladı. Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Rize Şube Başkanı Ömer Toprak, "Cumhuriyetin niteliklerinin referanduma götürülmesi kabul edilir ve anlaşılır bir şey değil" diyerek karara tepki gösterdi.

Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap, seçim döneminde '10 Numara Projeler' başlığı altında kamuoyuna açıkladığı Meydan Projesi için çalışma başlattı. Cumhuriyet Meydanı’na yerleştirilen tabelada yer alan proje çiziminde, Atatürk anıtının yerine çay bardağı figürü yerleştirilmesi ise anıtın kaldırılacağı tartışmalarına neden oldu.

Tepkiler üzerine açıklama yapan Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap, meydan projesi inşaatı süresince valilik önündeki tören alanına taşınacağını duyurduğu Atatürk heykelinin daha sonra eski yerine konulup konulmayacağına halk oylaması ile karar verileceğini açıkladı. Reşat Kasap, "Atatürk heykeli kaldırılmıyor, inşaat süresince valilik tören alanına taşınacak. Cumhuriyet Meydanı’nın inşaatı tamamlandıktan sonra, Atatürk heykelinin sabit olarak nereye yerleştirileceği halk oylamasıyla belirlenecektir" dedi.

'Ortak değerlerin referandumu olmaz'

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Rize Şube Başkanı Ömer Toprak, yapılanların iyi niyetle hazırlanan bir meydan projesi olmadığını, Atatürk’ü unutturma projesi olduğunu öne sürdü.

Kamuoyu tepkisinin ölçülmeye çalışıldığını ifade eden Toprak, şunları söyledi:

"Cumhuriyetin ortak değerleri ve niteliklerinin referanduma götürülmesi kabul edilir ve anlaşılır bir şey değil. Cumhuriyeti mi, Atatürk’ü mü oylayacaklar? Bu neyin oylamasıdır? Cumhuriyetle, değerleri ve kurumları ile çatışma içerinde olmak kimseye bir fayda getirmez. Cumhuriyet, Türk bayrağı, Atatürk ortak değerlerimizdir. Ortak değerlerin referandumu olmaz. Başkan yol yakınken bu uygulamadan vazgeçsin."