-Rize'de 80 bin metrekare alan su ve balçıkla doldu RİZE (A.A) - 28.09.2011 - Rize'de hafta sonu meydana gelen sel nedeniyle toplam 350 civarında bina zarar gördü, bin 494 esnaf mağdur oldu, 80 bin metrekare alan su ve balçıkla doldu. Rize Belediyesinden alınan bilgiye göre, hafta sonu metrekareye 226.6 milimetre ile son 72 yılın en yüksek yağışının düştüğü kentte yaşanan selin ardından sokaklar ve caddeler ve iş yerlerinde temizlik çalışmaları, bodrum katlara dolan suyun tahliyesi ile hasar tespit çalışmaları sürüyor. Sel nedeniyle 3 evin tamamen yıkıldığı, 10 evin kullanılmaz hale geldiği Rize'de, 54 ev de tedbir amacıyla boşaltıldı, 60'ın üzerinde evin ise hasarlı olması nedeniyle kullanmaması tavsiyesinde bulunuldu. Özellikle iş yerlerinin altında depo olarak kullanılan bodrum katlarının su ve çamurla dolması nedeniyle büyük çapta maddi hasar oluştu. Kentte, sel nedeniyle toplam 350 civarında bina zarar gördü, bin 494 esnaf mağdur oldu, 80 bin metrekare alanın su ve balçıkla doldu. Kentte, binalarda ve bodrum katlarında 225 bin ton su ve balçığın bulunduğu tahmin ediliyor. Şehirde temizlik çalışması yapılması amacıyla Rize Belediyesi ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün yanı sıra, çevre illerin belediye, İl Afet ve Acil durum Müdürlükleri de araç ve personel gönderdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de temizlik aracı ile personel yardımında bulundu. Bunun yanında şehirdeki inşaat firmaları da araçlarını temizlik çalışmalarında kullanılmak üzere belediye emrine verdi. İlk gün 50 civarında iş makinesi ve 200 civarında personelle yapılan çalışmalar, gelen diğer ekiplerinin katılımıyla 400 civarında personel ile 120 civarında iş makinesiyle yürütülüyor. Çalışmalarda iş yerlerinden suyun tahliye edilmesi amacıyla 30 civarında motopomp kullanılıyor. Şehirdeki temizlik çalışmalarının 15 gün içinde tamamlanması planlanıyor. Bu arada, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından bölgede yaşanan sel felaketi nedeniyle acil ihtiyaçların karşılanması amacıyla, geçen günlerde Rize Valiliği emrine 3 milyon lira acil yardım ödeneği gönderildi.