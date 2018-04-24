T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Rize'de, 6 ay süreli geçici iş başvuruları başladı

Bayram Ali SARI/RİZE, (DHA)- RİZE’de, belediyeler ile bazı kurumlarda 6 ay geçici süre ile çalıştırılmak üzere 2 bin kişinin işe alınacağını duyanlar, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Müdürlüğü’ne başvurulara başladı

24 Nisan 2018 16:30

Bayram Ali SARI/RİZE, (DHA)- RİZE’de, belediyeler ile bazı kurumlarda 6 ay geçici süre ile çalıştırılmak üzere 2 bin kişinin işe alınacağını duyanlar, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Müdürlüğü’ne başvurulara başladı. Adaylar, İŞKUR binası içinde ve önünde kuyruk oluşturdu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı\'nın, Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) kapsamında il merkezi ve ilçelerde belediyeler, özel idare ve bazı kurumlarda 6 ay geçici süreyle 2 bin kişinin asgari ücretle hizmetli kadrosunda istihdam edilmesi için çalışma başlatıldı. Bugün başlayan iş başvuruları için Rize Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü’ne çok sayıda başvuru yapıldı, İŞKUR İl Müdürlüğü merdivenlerinde uzun kuyruklar oluştu. Merdivenlerde sıra bekledikten sonra kuruma girenlerin oturarak sırasını beklemesi için bölüm ayrıldı. Başvuruların 4 gün boyunca süreceği belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Bayram Ali SARIRİZE DHA RİZEdeKurumuMüdürlüğüneSosyal Güvenlik Bakanlığı Toplum YararınaProgramı TYÇPBugünRizeKurumu MüdürlüğüneMüdürlüğüMerdivenlerdeBaşvurularınFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24