-RİZE'DE 500 KİLOGRAM AT ETİ ELE GEÇİRİLDİ RİZE (A.A) - 09.07.2011 - Rize'de, yurda kaçak olarak sokulmuş 500 kilogram at eti ele geçirildi. Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Rize Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gündoğdu beldesi mevkisinde Gürcistan plakalı bir otomobilde yaptıkları aramada, yurda kaçak olarak sokulmuş ve araçlara zula edilmiş 500 kilogram et buldu. Yapılan laboratuvar tetkiklerinde etlerin, at eti olduğu tespit edildi. Bunun üzerine etler gerekli önlemler alındıktan sonra imha edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan Gürcistan uyruklu A.K. (25), M.B. (32) ve V.S. (43) sınır dışı edildi. Rize Emniyet Müdürlüğü, özellikle et türü tüketim ürünlerinin ucuz olmasına itibar edilerek tanınmayan ve emin olunmayan kişi veya kurumlardan alınmaması, şüpheli durumlarda emniyet, zabıta ve tarım il müdürlüğü görevlilerine ihbarda bulunması uyarısında bulundu.