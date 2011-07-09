T24 LogoT24 Logo
Gündem

RİZE'DE 500 KİLOGRAM AT ETİ ELE GEÇİRİLDİ RİZE (A.A)

09 Temmuz 2011 16:02

-RİZE'DE 500 KİLOGRAM AT ETİ ELE GEÇİRİLDİ RİZE (A.A) - 09.07.2011 - Rize'de, yurda kaçak olarak sokulmuş 500 kilogram at eti ele geçirildi. Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Rize Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gündoğdu beldesi mevkisinde Gürcistan plakalı bir otomobilde yaptıkları aramada, yurda kaçak olarak sokulmuş ve araçlara zula edilmiş 500 kilogram et buldu. Yapılan laboratuvar tetkiklerinde etlerin, at eti olduğu tespit edildi. Bunun üzerine etler gerekli önlemler alındıktan sonra imha edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan Gürcistan uyruklu A.K. (25), M.B. (32) ve V.S. (43) sınır dışı edildi. Rize Emniyet Müdürlüğü, özellikle et türü tüketim ürünlerinin ucuz olmasına itibar edilerek tanınmayan ve emin olunmayan kişi veya kurumlardan alınmaması, şüpheli durumlarda emniyet, zabıta ve tarım il müdürlüğü görevlilerine ihbarda bulunması uyarısında bulundu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24