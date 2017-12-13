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Rize’de 46 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA) - RİZE’de üniversite kampusunun yemekhanesiyle Kredi Yurtlar Kurumu'na ait öğrenci yurdunda yedikleri akşam yemeğinden zehirlendikleri şüphesiyle 46 öğrenci, hastaneye kaldırıldı

13 Aralık 2017 00:29

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA) - RİZE’de üniversite kampusunun yemekhanesiyle Kredi Yurtlar Kurumu\'na ait öğrenci yurdunda yedikleri akşam yemeğinden zehirlendikleri şüphesiyle 46 öğrenci, hastaneye kaldırıldı.
Fener Mahallesi’nde, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Kampusu yemekhanesi ile Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı kız ve erkek öğrenci yurdunda kalan öğrencilerden bazıları, akşam yemeğinin ardından rahatsızlandı. Mide bulantısı ve ishal şikayetleri görülen 46 öğrenci, ambulanslarla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Rize Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Öğrencilere müdahale edilirken, rahatsızlanan başka öğrencilerin de hastaneye gelişi devam ediyor.

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