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RİZE VE HOPA ÇEVRELERİNDE YAĞIŞ SABAHA KADAR SÜRECEK ANKARA (A.A)

05 Ekim 2010 13:37

-RİZE VE HOPA ÇEVRELERİNDE YAĞIŞ SABAHA KADAR SÜRECEK ANKARA (A.A) - 05.10.2010 - Rize ve Hopa çevrelerindeki kuvvetli yağışın gece saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Rize ve Hopa çevrelerinde bugün sabah saatlerinde başlayan lokal kuvvetli sağanak yağışın etkisini gece saatlerine kadar sürdüreceği tahmin ediliyor. Vatandaşların ve ilgililerin ani sel, lokal su baskını ve heyelan gibi yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

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