Rize Valisi, köylere hizmet için ayrılan paradan 642 bin liralık cip aldı!

Rize Valisi Ersin Yazıcı, İller Bankası’ndan köylere hizmet için İl Özel İdaresi’ne gönderilen kaynaktan iki gün önce 642 bin 475 lira harcayarak son model makam aracı satın aldı. Yazıcı, Yeşil Yol projesini eleştirenlere ‘Lüks araçlarla ile gelip eylem yapıyorlar’ ifadeleriyle tepki göstermişti.

Gümrük ve Ticaret eski Bakanı Hayati Yazıcı döneminde kiralanan ve Rize Valiliğine bırakılan Audi Q7 marka otomobil Vali Ersin Yazıcı tarafından bir süre makam aracı olarak kullanıldı. Lüks cipin kiralama süresi dolunca, Vali Ersin Yazıcı’nın talimatı ile İller Bankası’ndan köylere hizmet için İl Özel İdaresi’ne gönderilen kaynaktan 642 bin 475 lira harcamayla lüks cip satın alındı.

Muhammet Kaçar'ın DHA'da yer alan haberine göre, İl Özel İdaresi tarafından alımı yapılan araçla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bakanlığa ait kiralama süresi sona eren ve Rize’nin coğrafi şartlarının mevcut araç için uygun olmadığından dolayı İl Özel İdaresi tarafından 2015 yılı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü T Cetveline (Kurumların Satın Alacakları Taşıtların Azami satın alma Bedellerini Gösterir) uygun olarak Valilik makam aracı alınması için ayrılmış olan bütçe ve DMO (Devlet Malzeme Ofisi) kanalı aracı ile Audi Q7 3.0 TDI quattro tiptronic marka 2015 model arazi aracı Valilik Makam Hizmetlerine 642.475.60 ödeme yapılarak tahsis edildi."



Sosyal medyada lüks cip eleştirisi





Bir süre önce Yeşil Yol karşı çıkanlara, ‘Lüks cipleri ile gelip eylem yapıyorlar’ ifadeleri ile tepki gösteren Vali Ersin Yazıcı bu kez sosyal medyada, ‘Vali beyin araba sevdası, bu sevda nereye kadar’ ifadeleri ile eleştiri konusu oldu.



Rize İl Genel Meclisi eski üyesi Emin Kanbur’da sosyal medya hesabında, "İller Bankası 2015 yılı il ödeneğinden köylere hizmet için gönderilen kaynaktan makam aracı için harcanan 645 bin lira abartı ve israf değil mi? Alımı yapılan başka araçlardan da bahsediliyor. Vali beyden bu konuya açıklık getirmesini bekliyoruz" ifadelerini kulanarak tepkisini dile getirdi.