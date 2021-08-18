Rize Valiliği: Delta varyantı etkisiyle vakalar ilimiz genelinde arttı; hastaneler dolma seviyesinde

Rize Valiliği, “Delta varyantının etkisi ile Covid-19 vaka sayıları ne yazık ki ilimiz genelinde artış göstermiş ve hızla artmaya da devam etmektedir. Hastanelerimiz dolma seviyesine gelmiştir” açıklamasını yaptı.

Rize Valiliği, yaptığı yazılı açıklama ile Delta varyantının etkisi ile kent genelinde Covid-19 vaka sayılarının hızla artmaya başladığını açıkladı. Valiliğin açıklaması şöyle:

“Delta varyantının etkisi ile Covid-19 vaka sayıları ne yazık ki ilimiz genelinde artış göstermiş ve hızla artmaya da devam etmektedir. Hastalık genç, yaşlı demeden özellikle aşısız veya eksik aşılılarda oldukça ağır seyretmekte olup, hastanelerimiz dolma seviyesine gelmiştir.

Bu sebeple çok zorunda kalınmadıkça hastanelerimize başvurulmaması, mümkün mertebe aile hekimlerimizden hizmet alınması gerekmektedir. İçinde bulduğumuz bu zor günlerde kalabalık her ortamdan uzak durmalı, maksimum tedbir almalı ve en etkili çare olan aşımızı mutlaka yaptırmalıyız.”