“Rize’nin vizyon projesi” Çay Çarşısı'nda çay kokusu veren sinema olacak

Rize Ticaret Borsası ve Rize Ticaret ve Sanayi Odası’nı tarafından “Rize’nin vizyon projesi” olmasıyla amacıyla yaptırılan “Çay çarşısı” Eylül ayında açılacak. Tamamlandığında 29 metrelik devasa çay bardağı şeklini alacak projede koku dahil bütün duyulara seslenen bir sinema salonu yer alacak.

Çayın yetişmesi, toplanması, fabrikada gördüğü işlemler ve demlenmesinin anlatılacağı sistem için şimdiden kokular “hapsedilmeye” başlandı. Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan, "Çayı gidip bir fabrikada, tarlada, orada burada görmek yerine burada onlara göstereceğiz. Mesela çayın fabrikadaki kıvırma aşamasında izleyenlere yaş çay kokusu gelecek. Demlenme kısmına gelene kadar her şeyi hissedecekler. İşte orada demlenmiş bir çay kokusu izleyenlere iletilecek. İşte böyle 13 duyumuza dokunacak bir sinema sistemi olacak. Çayla ilgili bilmemiz gereken her şeyi orada göreceğiz inşallah” ifadelerini kullandı.

Proje Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından destekleniyor. Çay Çarşısı 4 bin metrekaresi kapalı alan, toplamda 9 bin 500 metrekarelik alanda inşa ediliyor.