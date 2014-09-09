Rize İl Kültür ve Turizm Müdürü: Adam define aramak için bütün izinleri almış, biz de şaşkınız

Orhan Eskiçırak adlı bir kişinin şehir merkezinde yolu kapatıp define kazısı yapmasını engelleyemediklerini söyleyen Rize İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmail Hocaoğlu, “adam kazı için bütün gerekli izinleri aldıktan sonra bize başvurdu. Yasal olarak kazıyı başlatmama gibi bir yetkimiz yok. Kazıdan vazgeçmesi için ikna edemedik. İlk defa şehir merkezinde kazı yapılmasına tanık olduk. Biz de şaşkınız” dedi.

Rize’de Orhan Eskiçırak (65) isimli bir vatandaş, Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nden izin aldıktan sonra Rize Belediyesi ve Müze gözetiminde Atatürk Caddesi Adliye Sokak’ta 100 metrelik bir alanda define kazısı yapmaya başlamıştı.

Eskiçırak’ın define kazısından vazgeçmesi için kendisiyle bizzat konuştuğunu, ancak Eskiçırak’ı kararından vazgeçiremediğini söyleyen Rize İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmail Hocaoğlu Eskiçırak’ın define arama macerasını Radikal’den İdris Emen’e şu sözlerle anlattı: ‘’Define arama izni ilgili kanun ve yönetmeliklere göre verilir. Orhan Eskiçırak kazı yapacağı yerle ilgili Rize Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nden ‘kazı alanına uygundur yazısı’ alıyor. Daha sonra da Müze’ye başvurarak bir kazı ekibinin oluşturulmasını talep ediyor. Gerekli izinler alındıktan sonra Eskiçırak bize başvurdu. Yönetmelik gereği biz de izin verdik ve kazılara başlandı. Eğer kazı alanı için belediyenin verdiği kazıya uygundur görüşü olmasaydı biz bu kazıya izin vermezdik. Ancak belediye sokakta kazı yapılmasını uygun görmüş. Bu durumda kazı izni vermeme gibi bir yetkimiz yok. Vatandaş bütün bu şartları yerine getirdiyse, belediye gerekli izinleri vermişse ve Müze de kazı ekibi oluşturduysa bizim yasal olarak kazıyı başlatmama yetkimiz yok. Çünkü bu durumda kazı yapmak yasal olarak vatandaşın hakkı. Yönetmeliğe göre kazılar Müze’nin başkanlığında ve Müzeni’n sorumluluğunda yapılır. Normalde bir define kazısı en fazla bir ay sürebilir. Kazıyı erken bitirme yetkisi ise Müze Müdürlüğü’ne bağlıdır.’’

Kazıdan vazgeçiremedik!

İlk defa sokak ortasında yapılan bir kazıya tanıklık ettiğini söyleyen Hocaoğlu sözlerine şu şekilde devam etti: ‘’bu bölgede özellikle Artvin ve Rize’nin yüksek yerlerinde define kazıları hep yapılır. Ancak bu güne kadar yapılan onca kazıdan bir şey bulan birisine hiç rastlamadım. Caddenin ortasında kazı yapmak isteyen bu kişi de buraya geldiğinde çok şaşırdım. Başvurusunu inceledikten sonra kendisiyle görüştüm. Kendisine, ‘niye şehir merkezinde kazı yapıyorsun kardeşim, paranı sokakta mı buldun?’ diye sordum. Ancak kendisi, ‘ben buradan hazine çıkacağına inanıyorum’ dedi. Adam oradan hazine çıkacağına inanıyor. Kendisini kazıdan vazgeçiremedik. İlk defa şehir merkezinde kazı yapılmasına tanık olduk. Biz de şaşkınız.’’