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Ekonomi

Rize Havalimanı da deniz dolgusuyla yapılacak

Rize'de gerçekleştirilecek havalimanında, Ordu-Giresun Havalimanı'ndan 3 kat fazla dolgu malzemesi kullanılacak

12 Ağustos 2016 22:28

Ordu-Giresun arasında yapılan ilk denize dolgu havalimanından sonra Rize'ye de 2 yıl 9 ayda tamamlanacak ve 750 milyon liraya mal olacak havalimanı yapılacak. 

Rize Havalimanı, Pazar ilçesi Yeşilköy Köyü ile Kız Kulesi mevkisi arasındaki 266 hektarlık alanda, kıyıdan 26 ila 32 metre uzaklıktaki deniz dolgusu üzerine inşa edilecek.

 

Ordu-Giresun'dan 3 kat fazla dolgu malzemesi kullanılacak

 

DHA'nın haberine göre; Rize havalimanı inşaatında derinliğin fazla olması nedeniyle, Ordu - Giresun Havalimanı’nda kullanılandan yaklaşık 3 kat daha fazla dolgu malzemesi kullanılacak.

Proje kapsamında, saatte 36 uçağın iniş kalkış yapabileceği 45 metre eninde ve 3 bin metre uzunluğunda pist ile apron inşa edilecek.

Genel olarak yolcu ve kargo uçaklarına hizmet verecek olan Rize Havalimanı’nın ayrıca kompozisyon sınıfı D, türbülans sınıfı ağır, kalkış ağırlığı 150 bin kilogramdan fazla olan uçaklara da hizmet vermesi bekleniyor.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Alt Yapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından 8 Eylül tarihinde ihaleye çıkarılacak olan Rize Havalimanı projesi için ilk etapta deniz dolgusu, pist, apron, taksirut, çevreyolu, emniyet tel örgüsü, mendirek, PAT sahaları ve çevre aydınlatma işleri yapılacak.

Bu işler 600 milyon liraya mal olacak. Altyapı işlerinin ardından 150 milyon lira harcamayla da terminal binalarını kapsayan üst yapı işleri yapılacak. Rize Havalimanı’nın yapımı 2 yıl 9 ayda tamamlanacak.

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