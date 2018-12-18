Rize Fındıklı'nın tek kadın avukatı: Müvekkillerim bana 'Avukat Bey' diye hitap ediyor

Rize’nin Fındıklı ilçesinde yaşayan İlayda Önal, Fındıklı’nın tek kadın avukatı. Önal, Rize Barosu’nun kadın ve çocuk hakları komisyonlarının da başkanlığını yapıyor. Önal çalıştığı bölgede 50'nin üzerinde erkek avukatın arasında tek kadın olarak, müvekkillerinin kendisine "Avukat Bey" diye hitap ettiğini ifade ediyor.

Bianet'ten Evrim Kepenek'e konuşan avukat Önal, toplumsal cinsiyet eşitliği ve çocuk hakları üzerine geliştirdiği projeleri ve tek kadın avukat olarak yaşadığı deneyimleri paylaştı.

Önal, çalıştığı bölgedeki tek kadın avukat oluşunu şu sözlerle değerlendirdi:

"Bir kere müvekkillerim ya da iş yaptığım herhangi bir kişi çoğunlukla bana “avukat bey” diye hitap ediyor. Üstelik yanlışlıkla da değil, söyleyip düzeltme ihtiyacı dahi duymuyorlar. Bunun dışında, resmi ve “akıldaki avukat tipi” standartlarında bir kişiliğim ve tarzım da olmadığından, büyük yaştaki kişiler, genelde “kızım” diye hitap ediyor ya da seviyeyi tutturmakta zorluk çekiyorlar. Toplumumuzda zaten ikili ilişki standartları ne yazık ki tutturulamıyor. Bir kadın ve bir erkek arasında kurulan iş ilişkisinde danışılan kişi kadınsa bu ilişki iyice zor bir hal alıyor. Karşındaki sana nasıl hitap edeceğini bilmiyor, saygı sınırlarını, iş ilişkisinin getirdiği resmiyeti aşarak rahatsız edici bir samimiyet kurmaya çalışıyor. Bu durumda bu ilişkiyi uygun seviyede tutmaya çalışmak da ne yazık ki ayrı bir mesai. Bunun dışında sen erkek gibi kadın olduğunda, karşındakine bu anlamda güçlü durduğunu ispatlayabildiğin zaman var olabiliyorsun. Kadın olmak bir zayıflık olarak görülüyor ve en ufak bir “zayıflığa” yer yok. O sebeple her davranışınla ben kadınım ve güçlüyüm’ü haykırmak ve kendine yer edinmek durumunda kalıyorsun."

Söyleşinin tamamı için tıklayın: Fındıklı'nın Tek Kadın Avukatı: "Müvekkillerim Bana Avukat Bey Diyor"