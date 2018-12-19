T24 LogoT24 Logo
Gündem

Rize Emniyet Müdürü'nün şehit olduğu saldırıyla ilgili yeni gelişme: 4 görevli açığa alındı

Olayla ilgili soruşturma sürüyor

19 Aralık 2018 13:27

Saldırıya ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında olayın gerçekleştiği anda Özel Kalem Müdürlüğünde bulunan 4 emniyet görevlisi, yapılan ilk değerlendirmenin ardından açığa alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Rize Emniyet Müdürlüğünde 11 Aralık'ta gerçekleştirilen silahlı saldırıda ağır yaralanan Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, kaldırıldığı Rize Devlet Hastanesinde şehit olmuş, Personel Şube Müdürü Ercan Polat ile koruma memuru Yiğit Can Köksal, tedavi altına alınmıştı.

Yaralı ele geçirilen olayın zanlısı trafik polisi İsmail Hakkı Sarıcaoğlu ise tutuklanmıştı.

 

ETİKETLER

rizesaldırıhaberaçıklamaverdi
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24