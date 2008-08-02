Rize Diyadin'e emanet

2007-2008 sezonunu 17. sırada tamamlayarak Bank Asya 1. Lig'e düşen Çaykur Rizespor'un Mehmet Cengiz Tesisleri'nde yapılan ve kulüp başkanı Abdülkadir Çakır'ın da bulunduğu imza töreninde, teknik direktör Metin Diyadin ile 2 yıllık sözleşme yapıldı.

İmza töreninde konuşan ve Metin Diyadin'e çok güvendiklerini belirten Çakır, "Metin Diyadin, Bank Asya Ligi'nde kendisini kanıtlamış bir isim. İstikrar ve süreklilik için kendisi ile çalışma kararı aldık. Biz kendisi ile sadece Turkcell Süper Lig'e çıkana kadar değil, uzun yıllar çalışmak istiyoruz. Onunla başarılı olacağımıza inanıyorum" dedi.

Kendini bugün göreve gelmiş gibi hissettiğini ifade eden kulüp başkanı, "Artık temeli sağlam çok kaliteli bir takım oluşturuyoruz. Bunun için herkes elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Kendimizi misafir olarak gördüğümüz Bank Asya Ligi'nden yeniden Süper Lig'e yükseleceğimize inanıyorum" diye konuştu.

DİYADİN'İN KONUŞMASI

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Metin Diyadin ise Çaykur Rizespor'un Turkcell Süper Lig'de mücadele ettiği son 5 yılda hep ligde kalma mücadele içerisinde olduğunu söyledi.

Bu sıkıntıların yeniden yaşanmaması için çok kapsamlı bir takım oluşturmayı hedeflediğini ifade eden Diyadin, "Turkcell Süper Lig'de ligde kalmaya oynamak, Bank Asya Ligi'nde süper lige çıkmaya oynamaktan çok daha kolay. Bunun için çok geniş, genç, kaliteli oyuncuların yanında çok tecrübeli oyuncuların da yer aldığı bir kadro kurmaya çalışıyoruz" dedi.

Hiçbir zaman ben kavramı ile hareket etmediğini kaydeden Diyadin, "Hep biz düşüncesi ile kulüplerin başarısı için mücadele ettim. Bundan önceki çalıştırdığım takımlarda da bu şekilde çalıştım. Kimse kulüplerin tarihinin büyüklüğünün üzerinde değildir. Çaykur Rizespor'un da büyüklüğünü bilerek bu doğrultuda üzerimize düşen görevi yerine getireceğiz" diye konuştu.

Çaykur Rizespor'un Süper Lig'e yükselme mücadelesi verecek 3-4 takımdan bir tanesi olduğunu vurgulayan Diyadin, takımı güçlendirmek için en az 4 transfer daha yapacaklarını sözlerine ekledi.