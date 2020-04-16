Rize'de son bir ayda ikinci kadın cinayeti: Reddettiği erkek tarafından öldürüldü

Rize’de bir kişi sevdiğini söylediği kadını, kendisi ile görüşmek istemeyince önce kurşunladı, sonra boğazını keserek öldürdü.

Alınan bilgiye göre, Fındıklı ilçesinde meydana gelen olayda Savaş Dalançıkar isimli erkek, sevdiğini söylediği Gamze Pala'yı kendisiyle görüşmeyi reddedince silahla vurdu. Bu akşam saat 22.00 sularında Pala’ya yaptığı saldırıda Dalançıkar, kurşunların genç kadına isabet etmediğini görünce bu kez cebinden çıkardığı bıçak ile boğazını keserek öldürdü.

Savaş Dalançıkar olay yerinden kaçamadan emniyet güçleri tarafından yakalandı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Gamze Pala'nın AKP İlçe Başkan Yardımcısı olduğu öğrenildi.

Öte yandan, 27 Mart'ta Rize'de Cumhuriyet Caddesi'nde bir akrabasıyla yürüyen Hatice Kurt, boşandığı erkek A.R.H'nin silahlı saldırısına uğramıştı. Başından ağır yaralan Kurt, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılmış ancak hayatını kaybetmişti.