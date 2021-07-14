Rize'de sel ve heyelan: 4 kişiden haber alınamıyor

Rize'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle sel ve heyelan meydana geldi. Muradiye Beldesinde heyelan sonucu çöken evde göçük altında kalanların sayısının 3 olduğu belirtildi. Güneysu ilçesinde ise sele kapılan 1 kişi aranıyor. AFAD'dan yapılan açıklamada çevre illerden bölgeye ekiplerin yönlendirildiği belirtildi. Rize Valiliği ise enkaz altında 2 kişinin kaldığını ve arama çalışması yürütüldüğünü bildirdi.

Rize'de öğle saatlerinden itibaren etkisi gösteren şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağışlar nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, ev ve iş yerlerini sular bastı. Bazı araçlar ise suya gömülerek mahsur kalırken, sürücüler su içinde kalan araçlarını iterek kurtarmaya çalıştı.

Yağış nedeniyle meydana gelen sel felaketi nedeniyle merkeze bağlı Muradiye beldesinde kaybolanların Nuri Cemal Mert ile eşi Hacer Mert, Güneysu ilçesinde ise Halil Arıcı olduğu bildirildi. Olayla ilgili bölgelere AFAD, JAK ve yerel arama kurtarma ekiplerinin sevk edildiği aktarıldı.

Öte yandan yaşan sel felaketi nedeniyle bölgeye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun gittiği bildirildi.

AFAD'dan açıklama