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Rize'de kayyım iddiası halkı sokağa döktü

CHP'li Çervatoğlu: Biz, 'Hak, Hukuk, Adalet' için bedenimizi toprağa yatıran bir anlayıştanız

15 Haziran 2020 19:08

CHP’nin yerel seçimlerde Rize'de kazandığı tek ilçe olan Fındıklı'da belediyeye kayyım atanacağı iddiası halkı sokaklara döktü. Açıklama yapan Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu “Hep birlikte üretecek, hep birlikte yönetecek, MECİ’yi büyüteceğiz. Herkese rağmen, her şey çok güzel olacak." dedi. Çervatoğlu, Emniyet güçlerinin kalabalığa müdahale etmeye çalışması üzerine ise “Arkadaşlar bu desteği bütün Türkiye gördü. Bu kadar korku ve kaygıya da gerek yok sevgili Emniyet mensupları. Siz bizsiniz, biz siziz” şeklinde konuştu.

Sözcü'nün haberine göre, Fındıklı Belediyesi’ne hedef kayyım atanacağı iddiaları üzerine CHP Rize İl başkanı Saltuk Deniz ve İlçe başkanları, Belediye ve İl Genel Meclis üyeleri ve Fındıklı halkıyla birlikte basın açıklaması gerçekleştirdi.

Açıklamada, “1 yılı geçmesine rağmen seçim sonuçlarını kabullenmeyenler, belediyemizin halkımızla birlikte yürüttüğü çalışmaları karalamakta, yalanlar ve iftiralar üretmeye çalışmaktadırlar” denildi. Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu’na destek mesajı verildi.

"Biz, 'Hak, Hukuk, Adalet' için bedenimizi toprağa yatıran bir anlayıştanız"

Çervatoğlu, şöyle konuştu:

"Bugün, Genel Başkanımız bu ülkede “Hak, Hukuk, Adalet” için yola çıkmıştı bir yıl önce. Biz, “Hak, Hukuk, Adalet” için bedenimizi toprağa yatıran bir anlayıştanız. Hepinize çok teşekkür ediyorum.

"Her şey çok güzel olacak. İyi ki varsınız. İyi ki sizin evladınız, sizin kardeşiniz, sizin omuzdaşınızım. Bu benim için büyük bir onur. Büyük ailem Fındıklı Halkına destekleri için yürekten teşekkür ediyorum.

"Hiçbir komplo, iftira, tehdit ve karalama bizleri yolumuzdan döndüremeyecek. Hep birlikte üretecek, hep birlikte yönetecek, MECİ'yi büyüteceğiz

"Emniyet görevlileri lütfen müdahale etmeyin"

"Şimdi, arkadaşlar, Emniyet görevlileri lütfen müdahale etmeyin. Ben şey yapacağım. Lütfen. Biz cenazemizi de kaldırmasını, pandemi koşullarını da bileniz. Fındıklı'da pandemi koşullarında en iyi çalışmayı yapan ilçeyiz.

"Bu konuda Kaymakamımız ve Valimiz tarafından teşekkür almış bir ilçeyiz. Lütfen. Arkadaşlar bu desteği bütün Türkiye gördü.

"Bu kadar korku ve kaygıya da gerek yok sevgili Emniyet mensupları. Siz bizsiniz, biz siziz. Dolayısıyla sevgili dostlarım, şimdi uygun bir şekilde ayrılalım."

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