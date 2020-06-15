Rize'de kayyım iddiası halkı sokağa döktü

CHP’nin yerel seçimlerde Rize'de kazandığı tek ilçe olan Fındıklı'da belediyeye kayyım atanacağı iddiası halkı sokaklara döktü. Açıklama yapan Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu “Hep birlikte üretecek, hep birlikte yönetecek, MECİ’yi büyüteceğiz. Herkese rağmen, her şey çok güzel olacak." dedi. Çervatoğlu, Emniyet güçlerinin kalabalığa müdahale etmeye çalışması üzerine ise “Arkadaşlar bu desteği bütün Türkiye gördü. Bu kadar korku ve kaygıya da gerek yok sevgili Emniyet mensupları. Siz bizsiniz, biz siziz” şeklinde konuştu.

Sözcü'nün haberine göre, Fındıklı Belediyesi’ne hedef kayyım atanacağı iddiaları üzerine CHP Rize İl başkanı Saltuk Deniz ve İlçe başkanları, Belediye ve İl Genel Meclis üyeleri ve Fındıklı halkıyla birlikte basın açıklaması gerçekleştirdi.

Açıklamada, “1 yılı geçmesine rağmen seçim sonuçlarını kabullenmeyenler, belediyemizin halkımızla birlikte yürüttüğü çalışmaları karalamakta, yalanlar ve iftiralar üretmeye çalışmaktadırlar” denildi. Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu’na destek mesajı verildi.

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