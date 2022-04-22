Rize'de hat-trick yapan Serdar Dursun tarihe geçti

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk oldu. Sarı-Lacivertliler adına hat-trick yapan Serdar Dursun, Fenerbahçe tarihine geçti.

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor deplasmanında sahaya Altay Bayındır, Bright Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Kim Min-jae, Ferdi Kadıoğlu, Miguel Crespo, Miha Zajc, Diego Rossi, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci ve Serdar Dursun 11'iyle çıktı.

Yedek kulübesinde ise Berke Özer, Jose Sosa, Mergim Berisha, Enner Valencia, Luiz Gustavo, Arda Güler, Nazım Sangare, Marcel Tisserand, Filip Novak ve Burak Kapacak yer aldı. Sarı-lacivertli takımda 4 futbolcu, Çaykur Rizespor maçının kadrosuna yer almadı. Kadro dışı bırakılan Mesut Özil, Ozan Tufan ile birlikte sakatlığı bulunan Dimitrios Pelkas ve Atilla Szalai Rize'ye getirilmedi.

Tarihi performans

Fenerbahçe'de Serdar Dursun, Çaykur Rizespor karşısında ikisi penaltıdan olmak üzere kaydettiği üç golle hat-trick yaptı.

İlk yarının son anlarında iki kez penaltıdan ağları havalandıran Serdar Dursun, 51. dakikada ise Arda Güler'in kaleciden dönen kafa topu tamamladı ve maçta üçüncü golünü kaydetti.

Ligin ilk yarısı Arda Güler nda Fenerbahçe'nin, Kadıköy'de Çaykur Rizespor'u 4-0 yendiği maçta da üçleme gerçekleştiren Serdar Dursun, Süper Lig tarihinde bir sezonda aynı takıma karşı iki maçta da hat-trick yapan ilk Fenerbahçeli futbolcu oldu.

Süper Lig'de daha önce bir sezonda aynı takıma hat-trick yapan isim Serkan Aykut olmuştu. Serkan Aykut, 1999-2000 sezonunda Samsunspor formasıyla Kocaelispor karşısında iki maçta da hat-trick yapmıştı.