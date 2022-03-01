Rize’de gübreye zam eylemi: Uzun adam aklını başına al

Rize’de çay gübresine yapılan zamlara yönelik çay üreticileri ve İyi Parti Rize il örgütü basın açıklaması gerçekleştirdi.

Çay üreticileri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın alanda asılı bulunan dev posteri altında “Uzun adam aklını başına al, hemşerilerine sahip çık” diye seslendi.

Grup adına açıklamayı İYİ Parti Rize İl Başkanı Ayşegül Özyanık yaptı:

“Ülkemiz ciddi bir ekonomik kriz içerisindedir. Ekonomimiz iyi yönetilmiyor, her geçen gün daha da kötüye gidiyoruz. Başta temel gıda ürünleri olmak üzere maalesef neredeyse her gün birçok ürüne fiyat düzenlemesi adıyla çeşitli zamlar uygulanmaktadır. Bu durum siz vatandaşlarımızın alım gücünü, günden güne düşürmekte vatandaşlarımız nasıl geçineceğiz diye kara kara düşünmektedir.”

"En azından en temel gelir kaynağımız olan çayımıza hep birlikte sahip çıkmış olacağız"

Seçimden seçime vatandaşları hatırlayanları, sorunlarına kulak tıkayanları uyandırma zamanının geldiğini ifade eden Özyanık, “Bu ekonomik kriz sebebiyle çay müstahsilimizin sorunları katlanarak büyümektedir. Bu nedenle sizin sesinizi gür bir sesle muktedirlere iletmek istiyoruz. Gelin hep birlikte yüksek sesle sorunlarımızı dile getirelim. Seçimden seçime sizi hatırlayanları, Ankara’ya gittiklerinde Rize’yi ve sizi unutanları, sizlere kulak tıkayanları uyandıralım. Bugün belki sadece fahiş gübre fiyatları nedeniyle çayımıza vuramadığımız gübreyi konuşacağız. En azından en temel gelir kaynağımız olan çayımıza hep birlikte sahip çıkmış olacağız” dedi.

"210 bin çay üreticisini aldatıyorlar"

Özyanık gübre zammına ilişkin gübre fiyatlarında yüzde 30 indirim yapıldığını, biz gerekeni yaptık açıklamasını yapanların çay üreticisini aldatmaktan başka bir şey yapmadığını belirtti. Bu zamlar nedeniyle üreticilerin bahçesine gübre ekemeyeceğini dile getiren Özyanık, yapılan bu zamlardan sonra birçok üreticinin önünü göremediğini ve ne yapacağını bilmez bir durumda olduğunu söyledi. 210 bin çay üreticisi bu zamlar sonrası üretici olmakla, üretimi bırakmak arasında karar verme aşamasına geldiğini dile getirdi. Özyanık taleplerini şöyle sıraladı:

- Gübre fiyatlarının en azından 4 bin TL seviyelerine çekilmeli, en azından bu zarar üreticiye yansıtılmamalı.

- Üreticimizi tatmin etmeyen, yeterli teşvik ve destekleme için plan yapmayan Tarım Bakanlığı’ndan yaş çaya da enflasyon karşısında vatandaşlarımızı ezdirmeyecek bir yaş çay fiyatı acilen açıklamalı.

- Ayrıca altı yıldır değişmeyen 13 kuruş olan destekleme ücretinin de aynı oranlarda artırılmalı.

- TBMM bekleyen çay kanunu tasarısı bir an önce üretici lehine çıkartılmalı.