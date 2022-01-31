Rize'de elektrik ve doğalgaz zammı protestosu: 'Zamlar geri alınsın; çarpilduk, yanduk'

CHP Rize İl Başkanlığı, elektrik ve doğal gaza yapılan zamları protesto etti. “Elektrik ve doğal gaz zamları geri alınsın. 'Çarpilduk, yanduk' yazılı pankartın taşındığı protestoda konuşan CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, “Elektrik faturalarından dolayı çarpıldık, çarpılmaya devam ediyoruz. Doğal gaz faturalarından dolayı donduk. Donmaya devam ediyoruz" dedi.

CHP Rize İl Başkanlığı; doğal gaz, elektrik ve gıda zamlarını, 15 Temmuz Meydanı’nda protesto etti. Protestoda, üzerinde “Elektrik ve doğal gaz zamları geri alınsın. 'Çarpilduk, yanduk' ” ifadelerinin yazılı olduğu pankart taşındı. CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, şu açıklamayı yaptı:

"Sarayın günlük elektrik faturası 60 bin TL"

“Evde kullanmış olduğumuz tüpe 1 yıl içinde yüzde 100’den fazla zam gerçekleştirilmiş oldu. Ekmek fiyatı 3 lira oldu, şimdi 4 TL’ye çıkacak. 2002 yılında 1 kilo ekmek 1 liraydı. Şimdi 210 gram ekmek 3 TL. Akaryakıta yeni zamlar geldi şimdi yeni yeni bir zam daha bekleniyor.

Bir kurnazlık yaptılar, zamları 1 Ocak'tan önce açıkladılar, bir kurnazlık yaptılar artık faturaları 35’er günlük okumaya başladılar. Sarayın günlük elektrik faturası 60 bin TL, aylık 1,8 milyon TL. Yıllık 20 milyon TL. Bunun faturasını ödeyeceksiniz.

"Sesimizi yükseltmenin zamanı geldi"

Aynı şekilde doğalgaza gelen zamlar, kömüre gelen zamlar, gıdaya gelen zamlar. Zam, zam, zam sürekli zam. Soruyorum geçen ay ne kadar fatura geldi şimdi ne kadar geldi. Gelen elektrik faturaları herkesi çarpmış durumda. Hepimizin gündeminde bu var. Vatandaşımız, esnafımız gelen faturaları nasıl ödeyeceğini bilemez durumda, çaresiz durumda.

"Bu zamlar, bu haksızlıklar nereye kadar devam edecek?"

Bundan sonra gelecek olan faturalarda ayrı bir panik havası oluşturuyor. Doğalgaz faturaları da aynı durumda. Gelen zamlar hem tüketiciyi hem de üreticiyi zorlamaktadır. Minibüsçüleri, dolmuşları, taksileri, kamyonları, okul servis araçlarını, lokantaları, bakkalları, büyük küçük tüm vatandaşlarımızı etkilemektedir. Elektrik faturalarından dolayı çarpıldık, çarpılmaya devam ediyoruz. Doğal gaz faturalarından dolayı donduk. Donmaya devam ediyoruz. Ekmeğe, gıdaya yapılan zamlardan aç kaldık, aç kalmaya devam ediyoruz. Peki, bu nereye kadar gidecek. Bu zamlar, bu haksızlıklar nereye kadar devam edecek.

Değerli vatandaşlarımız bu karşılaştığımız muamele bizler 'hayır dur' diyene kadar devam edecek. Bu uygulamalar 'zamlara hayır' diyene kadar devam edecek. Sesimizi yükseltmenin zamanı geldi de geçiyor. Sıkıntılarımızı dile getirmenin zamanı geldi de geçiyor. Çünkü yapılan zamlar sonucu donmaya, karanlıkta kalmaya ve aç kalmaya mahkûm ediliyoruz. Onun için sesimizi yükseltmeye devam ediyoruz. Yükseltmeye de devam edeceğiz. Sarayın elektriklerini kesin halkın elektriklerini ucuzlatın." (ANKA)