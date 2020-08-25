Rize'de 23 hektarlık alana yapılacak dolgu projesi için ‘ÇED gerekli değildir’ kararı

Rize Belediyesi’nin 23 hektarlık alanda yapacağı dolgu projesi için ‘ÇED gerekli değildir’ kararı verildi. AKP’li belediye, 8 milyon 600 bin TL’ye mal olacağını açıkladığı Millet Bahçesi için de 124 bin 500 metrekarelik alanı doldurmayı planlıyor.

Gürcistan açıklarında üç yıl önce meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremin, Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki fay hattını tetiklediği ve yarılmayı hızlandırdığı uzmanlarca bildirilmesinin ardından Rize’de 23 hektarlık alanda yapılacak dolgu projesi için ‘ÇED gerekli değildir’ kararı verildi. 124 bin 500 metrekarelik alanın doldurulacağı Millet Bahçesi için ise ÇED süreci başlatıldı.



BirGün'den Uğur Şahin'in haberine göre AKP’li Rize Belediyesi’nin 8 milyon 600 bin TL’ye mal olacağını bildirdiği “Millet Bahçesi ve Deniz Dolgu Projesi” için 124 bin 500 metrekarelik alan doldurulacak. 20 Ağustos’ta ÇED sürecini başlatan AKP’li belediye, deniz dolgusu yapmayı planladığı alana park, bahçe, spor alanları, sosyal tesisler, cami ve müze gibi tesisler kuracak. Proje tanıtım dosyasında yer alan bilgilere göre, dolgunun ve inşaatların dört yılda tamamlanması bekleniyor.

"Çok sayıda dere bulunuyor"

Doldurulacak alanın güneyinden Karadeniz sahil yolunun geçtiğinin aktarıldığı proje tanıtım dosyasında, dolgu yapılacak alana dair hazırlanan ‘Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu’na da yer verildi. Söz konusu raporda, bölgedeki sel riskine dikkat çekildi. Raporda, şöyle dendi: “İnceleme alanı boyunca Karadeniz’e dik olarak devamlı olarak akış gösteren çok sayıda dere bulunmakta. Karadeniz Bölgesi’nin yağışlı durumu göz önüne alınarak, bu derelerde zaman zaman sel ve su baskını olayları gerçekleştiği bilinmekte. İnceleme alanını dik olarak kesen akar ve kuru dereler ile ilgili taşkın oluşturma riskine karşın planlama öncesi DSİ görüşü alınmalı. Ayrıca, inceleme alanı dâhilindeki kıyılar ve dolgu şevleri deniz suyu ve dalganın etkisinde kalmakta.”



Öte yandan AKP’li Rize Belediyesi, bir başka dolgu projesi için de ÇED sürecini başlattı. Belediye, Alipaşa Mahallesi sınırları içerisinde kalan alanda “Kıyı Koruma Yapısı ve Deniz Dolgu Projesi” yapmayı planlıyor. 600 bin TL’ye mal olacak projenin tanıtım dosyasında, şöyle dendi: “Kıyı Koruma Yapısı projesi kapsamında toplamda 287 bin metreküp dolgu yapılması planlanmakta. Dolgu malzemesi izinli ocaklardan temin edilecek.”