Rize Çay Üreticileri Derneği Başkanı Mustafa Mavi, birinci sürgün döneminde, özel sektörün üreticiden taban fiyatın bir lira altında 100 bin ton çay aldığını belirtti. Böylelikle üreticiye toplamda 100 milyon lira daha az ödeme yaptığına dikkat çeken Mavi, “Özel sektör, 100 milyon lira gasp etti. Bu para da 10 tane fabrika demektir” dedi.

Mustafa Mavi, düzenlediği basın toplantısıyla çay alım sezonun 30 Haziran’da sona eren birinci sürgün dönemini değerlendirdi. Çaykur’un çay alımında bu sezon rekor kırdığını söyleyen Mavi, özel sektörün fırsatçılık yaptığını belirtti.

"100 milyon lira 10 fabrika demek"

ANKA Haber Ajansı'nda yer alan habere göre Mavi, “Özel sektör, 100 bin ton çay aldı; taban fiyatın bir lira eksiğine. Kısaca özel sektör, 100 milyon lira gasp etti. Bu para da 10 tane fabrika demektir. Özel sektör, kuru çaya zam yapılmadığından şikayet ediyordu. Son yapılanla kuru çaya sezon başlayalı yüzde 17 zam yapıldı. Yani özel sektörün artık şikayet edecek durumu yok. Yaş çaya yapılan zam yüzde 18, kuru çaya yapılan zam yüzde 17’dir. Bakalım ikinci sürgünde özel sektör ortaya ne bahane sürecek" dedi.

"İkinci sürgünde kota 700 kiloya çıkarılsın"

İkinci sürgün döneminin 15 Temmuz'da başlatılması çağrısı yapan Mavi, "Beklentimiz, Çaykur’un 15 Temmuz’da kampanya açmasıdır. Çünkü 19 Temmuz’da Kurban Bayramı var. Bayram öncesi üretici çayını toplamaya başlamalıdır. Bir başka beklentimiz de Çaykur’un birinci sürgünde açıkladığı 600 kiloluk kotayı, 700 kiloya çıkarmasıdır. Çünkü ikinci sürgün çay, daima birinci sürgünden çok olur. Eğer kota 700 kiloya çıkar, kampanya da 15 Temmuz’da açılırsa üreticimiz özel sektörün eline düşmez" diye konuştu.