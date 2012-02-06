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Rize Belediye Başkanına saldırı girişimi RİZE (A.A)

06 Şubat 2012 20:59

-Rize Belediye Başkanına saldırı girişimi RİZE (A.A) - 06.02.2012 - Rize Belediye Başkanı Halil Bakırcı'ya saldırı girişiminde bulunduğu iddia edilen kişi, gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, kent merkezindeki ruhsatsız işyeri kapatılan ve önceki gün belediye binasına giderek görevlilerle tartışan Ü.Y, akşam saatlerinde Çarşı Mahallesi Doktorlar Sitesi önünde Belediye Başkanı Halil Bakırcı ile karşılaştı. Bakırcı, elini cebine atan ve kendisine bıçakla saldıracağından endişelenen Ü.Y'yi tokat atarak yere düşürdü. Daha sonra Bakırcı'nın koruma polisinin haber verdiği polis ekipleri olay yerine giderek Ü.Y'yi Cumhuriyet Polis Merkezi'ne götürdü. Ü.Y.'nin üzerinde yapılan aramada küçük bir bıçak bulunduğu öğrenildi. Belediye Başkanı Bakırcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, belediye binasından çıktığı sırada Ü.Y'nin yanına yaklaştığını ifade ederek, ''Önce bana yemek ısmarlamamı söyledi. Param olmadığını söyleyince bu kez de o bana yemek ısmarlamak istedi. Bu sırada omzumu tutmak istedi. Korumam engelleyince elini cebine götürdü. Cebinde bıçak olduğunu fark edince Ü.Y'ye tokat attım. Yere düştü. Sonra polisler polis merkezine götürdüler. Ü.Y'den şikayetçi oldum'' dedi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

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