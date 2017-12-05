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Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap: Tehdit alıyorum

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)- RİZE Belediye Başkanı AK Partili Reşat Kasap, kaldırım işgallerini önlemek amacıyla başlattıkları ‘Kaldırımlar hak sahiplerine’ projesi hakkında açıklamalarda bulundu

05 Aralık 2017 18:35

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)- RİZE Belediye Başkanı AK Partili Reşat Kasap, kaldırım işgallerini önlemek amacıyla başlattıkları ‘Kaldırımlar hak sahiplerine’ projesi hakkında açıklamalarda bulundu. Projeyi hayata geçirirken birçok zorluk yaşadıklarını anlatan Kasap, “Şu anda birçok tehdit alıyorum” dedi.
Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap, sivil toplum kuruluşu temsicileri ile birlikte Öğretmenevi\'nde  gazeteciler ile bir araya geldi. Kaldırım işgallerini önlemek ve halk tarafından kullanımını sağlamak amacıyla 2 ay önce başlattıkları ‘Kaldırımlar hak sahiplerine’ projesini sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile kamuoyuna duyurduklarını hatırlatan Kasap, zabıta ve polis desteği ile kaldırımların sahiplerine teslim edilmesi noktasında ilk adımı başarı ile attıklarını belirtti. Bu süreçte çok zorluklar yaşadıklarını belirten Kasap, şöyle dedi:
\"Bu noktada birçok zorluk yaşadık. Şu anda birçok tehdit alıyorum. Gece- gündüz tehdit aldığım yerler var. Özellikle sahildeki bazı araçların kaldırılmasına yönelik olarak birçok tehditler geliyor. Maalesef mahkemeye başvurduğumuz hemşerilerimiz oldu. Ayrıca şehrimizin içerisinde de yaya kaldırımını kendi malı gibi gören hemşerilerimizden de serzenişler oluyor. Fakat bir çok esnaf kardeşimizde bu çağrıya uyduğunu gördük. Bundan sonra bu atmosferi korumak ve toplum üzerinde alışkanlığı sağlamak istiyoruz. Esas amacımız budur. Bundan sonra bu disiplinin korunması önemlidir. Bütün sektörler olarak dayanışma içerisinde olmamız bir başarılı ayaktır. Basınımız da bu konuya hassasiyetle destek vermiştir. Çalışmamız örnek teşkil etmesi bize moral vermiştir.”

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