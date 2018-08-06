Rize Belediye Başkanı Kasap, 'yastık altındaki altınlarını' bozdurdu

Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı üzerine eşi Menduha Kasap'ın altınlarını bozdurdu.

Erdoğan, “Bir ekonomik savaşla karşı karşıyayız. Hiç endişe etmeyin, biz bu savaştan da galip çıkacağız” dedikten sonra “Milletime diyorum ki, yastık altından gelin dövizlerini çıkartın. Dolarlarınızı avrolarınızı çıkartın, altınlarınızı çıkartın. Gelin bunları TL’ye nakde dönüştürün. Yerli ve milli direnişinizi tüm dünyaya karşı ortaya koyun” demişti.

Kasap Rize'deki Kuyumcular Sokağı'nda bir kuyumcu dükkanına eşi Menduha Kasap ile birlikte gitti. Vatandaşlardan Erdoğan'ın çağrısına kulak verilmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin küresel saldırıların hedefi olduğunu söyleyen Kasap, "Ülkemizde uzun zamandır gezi olayları, 17-25 Aralık, 15 Temmuz kalkışması ve son olarak döviz üzerinde finansal alanda farklı saldırılar uygulanmaya çalışılmaktadır. Halkımız daha önceki saldırılara göğüs gerdiği gibi, ekonomiye yönelik yapılmaya çalışılan saldırılara yönelikte karşı atağa geçeceğine inanıyoruz. Cumhurbaşkanımız ülkesi ve milleti için vermiş olduğu mücadeleye bizde halk ve yerelde yöneticiler olarak yapmış olduğu çağrıya kulak vererek destekliyor, hem aile olarak hem de Rize olarak bu çağrıya ön ayak oluyoruz" dedi.

"Bugün burada eşime ait olan acizane tasarruf altınlarımızı birlikte Türk parasına çevirerek bu çağrıya ön ayak olmak istedik" diyen Kasap, "Rize Belediye Başkanı olarak ilimizde yaşayan vatandaşlarımızın bu çağrıya kulak vermelerini bekliyoruz” ifadesini kullandı.