Rize- Artvin Havalimanı'nda çift yönlü deniz dolgusuna geçildi

Muhammet KAÇAR- Aytekin KALENDER/PAZAR (Rize), (DHA) - RİZE’nin Pazar İlçesi Yeşilköy Köyü’nde, Türkiye’nin deniz dolgusuna inşa edilecek ikinci havalimanı Rize- Artvin Havalimanı\'nda, deniz dolgusu devam ediyor. Kamyonların yanı sıra devreye sokulan gemi ile taşınan taşlarla dolgu, çift yönlü sürdürülüyor.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı\'nca 766 hektarlık alanda projelendirilen ve temeli 3 Nisan’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılan Rize-Artvin Havalimanı için 266 hektarlık alanda 88,5 milyon ton taş dolgu kullanılacak. Kamyonların aralıksız malzeme taşıdığı alanda doldurulan denizde, 390 metre uzunluğunda bağlantı yolu yapılıyor. Bu yolu kullanacak kamyonlar, 12-26 metre derinliğe sahip denize taş dökmeyi sürdürecek. Proje sahasına 3-7 kilometre mesafedeki Hisarlı ve Subaşı taş ocaklarının devreye alınmasıyla günde yaklaşık 100 kamyonla 75-100 bin ton taş dolgu yapılması planlanıyor.

HAFRİYAT GEMİSİ, DEVREDE

Havalimanı deniz dolgusu için kamyonların yanı sıra denizde \'Taşır-4\' isimli hafriyat gemisi de devreye sokuldu. Her seferinde 35 kamyonun taşıdığı yaklaşık 1500 ton taş yüklenen gemi, 10 metrenin altındaki derinliğe sahip denize ön dolgu için malzeme boşaltıyor. Gemi, taşıdığı dolgu malzemesini ortadan açılan bölmesiyle denize döküyor. Günde 4 seferle ön dolguya başlayan gemi, 2 taş ocağının devreye alınmasıyla sefer sayısını artıracak. Bir geminin daha katılacağı çalışmada bu yöntemle dolgu, daha hızlı yürütülecek. Bölgede deniz dolgusunun 2020 yılında tamamlanması planlanıyor.

\'HER SEFERDE 1500 TON TAŞIYORUZ\'

\'Taşır-4\' hafriyat gemisi kaptanı Ali Kul, günde 4 sefer yaptıklarını belirterek, her seferde yaklaşık 1500 ton taş taşıdıklarını söyledi. Kul, \"Yolu tamamlandıktan sonra açılacak 2 taş ocağının da devreye girmesiyle daha fazla taş, denize dökülecek. Bölgeye ilave bir hafriyat gemisi daha gelecek. Böylece günlük daha fazla malzeme denize taşıyacağız. Denizden ve karadan kamyonlar, dolgu malzemesi taşıyor. Böylece daha kısa sürede dolgunun bitirilme şansı oluyor\" dedi.

Öte yandan bölgede yapımı heyecanla beklenen havalimanı inşaatını yöre halkı da kıyıdan ilgiyle takip ediyor. Havalimanı inşaatının bir an önce bitmesini dileyenler, merak ettikleri için zaman zaman geldikleri sahilde çalışmaları izlediklerini söyledi.

RİZE- ARTVİN HAVALİMANI PROJESİ

Türkiye\'nin deniz dolgusuna inşa edilecek ikinci havalimanı Rize-Artvin Havalimanı, 3 bin metre uzunluğunda 45 metrelik pist, 260 metreye 24 metrelik taksi yolu, 300 metreye 120 metrelik aprondan oluşacak. 88,5 milyon ton dolgu alanı üzerine inşa edilecek havalimanı tamamlandığında, Türkiye’nin 56’ncı havalimanı olacak. 4 yılda tamamlanması ve yılda 2 milyon yolcunun kullanması beklenen Rize- Artvin Havalimanı\'nın inşaatı, 1 milyar 87 milyon 434 bin liraya mal olacak. 2017 yılında 149 milyon 166 bin lira ödenek ayrılan havalimanının, 29 Ekim 2021 tarihinde tamamlanması öngörülüyor.



FOTOĞRAFLI