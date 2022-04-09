Rize-Artvin Havalimanı 'ilave işler' ihalesi, 369 milyon liraya Erdoğan'ın eski komşusuna verildi

Ulaştırma Bakanlığı, Rize-Artvin Havalimanı için düzenlediği ihaleyi 369 milyon TL’ye AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eski komşusu, eski AKP Milletvekili Abdulkadir Kart’ın şirketine verdi. İlk ihalesi de Cengiz’e verilen havalimanı inşaatı için harcanan para 2 milyar TL’yi geçti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı temeli 3 Nisan 2017'de atılan ve Deniz dolgusu üzerine inşa edilen havalimanı için eski AKP milletvekiline milyonlarca liralık bir ihale daha verdi.

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü, 3 Mart'ta "Rize-Artvin Havalimanı İlave İşler İnşaatı" adı altında bir ihale düzenledi.



Ardından da ihalenin 369 milyon 800 bin TL’ye eski AKP Rize Milletvekili Abdulkadir Kart’ın sahibi olduğu Asl İnşaat Şirketi’ne verildiği açıklandı. İhale kapsamındaki inşaat işlerinin 1 Ağustos tarihine kadar tamamlanması istendi.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, milyonlarca liralık ihale, Kamu İhale Kanunu’nun "Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen olayların" ortaya çıkması durumunda kullanılması gereken tartışmalı 21/B maddesinde düzenlenen pazarlık usulüyle yapıldı. Bu ihale maddesi, uzun yıllardır adrese teslim ihale olarak yorumlanıyor.

Erdoğan'ın komşusu ve eski AKP'li vekil

ASL İnşaat’ın sahibi Abdülkadir Kart'ın uzun bir süre boyunca Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ankara Keçiören’de aynı apartmanda oturduğu ve kapı komşusu olduğu da biliniyor.



Erdoğan'ın hep en yakınında olan Abdulkadir Kart'ın oğlu Gökhan Kart'ın 2017 yılındaki nikâhında da nikah şahitliklerini Cumhurbaşkanı Erdoğan, dönemin TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve dönemin Başbakanı Binali Yıldırım yaptı.

10 yılda 5 milyar 397 milyon TL'lik ihale aldı

Eski AKP Rize Milletvekili Abdulkadir Kart’ın ASL İnşaat Şirketi, 2012 ile 2022 yılları arasında kamudan toplam 5 milyar 397 milyon TL değerinde 22 ihale aldı.