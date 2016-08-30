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Rize - Trabzon sınırında PKK'lılar ile güvenlik güçleri arasında çatışma!

Çatışma, ihbar üzerine takibe başlayan güvenlik güçleri ile PKK'lılar arasında yaşandı

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30 Ağustos 2016 00:35

Trabzon ile Rize il sınırındaki Anzer Yaylası'nın eteklerinde tespit edilen PKK’lılar ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı.

Hürriyet’in haberine göre, öğle saatlerinde Trabzon’un Hayrat ilçesine bağlı Dağönü köyünde iki PKK’lı görüldüğü ihbarını alan güvenlik güçleri takibe başladı.

Başlatılan takip neticesinde Anzer Yaylası eteklerinde Trabzon- Rize sınırına yakın bir noktada PKK’lılar ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Kaçmaya çalışan PKK’lılar ile güvenlik güçleri arasındaki çatışma sürüyor.

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