Rıza Türmen: Ensede ve havada ‘Hayır’ rüzgârı var

Demokrasi için Birlik (DİB) Başkanı Rıza Türmen, engellemeler nedeniyle ekranlarda görünür olmayan “Hayır”ın ensede ve havada hissedildiğini belirterek, referandum sonrası yeni bir Türkiye ve yeni bir demokrasi için bu hareketin devam etmesi gerektiğini söyledi.

dihaber'de yer alan habere göre, DİB'in çağrısıyla İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Ankara Şubesi’nde “Oyum Güvende” etkinliği düzenlendi. Sandık müşahitlerinin de katıldığı etkinlikte konuşan DİB kurucularından ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) eski yargıcı Rıza Türmen, “Hayır çıkarsa bahsettikleri fiili durumun düzelmesi için yeni anayasa gerekecektir” dedi.

Devletin tüm imkanlarının “Evet” cephesi için seferber edildiğini ifade eden Türken, “Hayır” hareketinin Gezi eylemlerinden bu yana görülmeyen bir harekete dönüştüğünü söyledi.

Türmen, bu hareketin içinde yer almanın kendisini heyecanlandırdığını dile getirerek, “Ancak bu hareket ekranlarda yok, valileri, uçakları yok. Ama ‘Hayır'ı ensenizde, havada hissediyorsunuz. ‘Hayır’ hareketi büyük bir dip hareketidir” dedi.

"Mizah, en önemli silahtır"

Bu süreçte mizahın önemine dikkat çeken Türmen, mizahın güçsüzlerin güçlüler karşısındaki en önemli silahı olduğunu ve bu hareketin de mizahı çok iyi kullandığının altını çizdi. Bu Anayasa teklifinin halkın anayasası olmadığını vurgulayan Türmen sözlerini şöyle sürdürdü:

“Halka rağmen halkın dışında, hükümet tarafından hazırlanan bir Anayasa’dır. Hükümetler, meclisler Anayasa yapmaz, kanun yaparlar. Anayasa’yı halk yapar. Referandumda oylanan halkın geleceğidir ve bu nedenle ‘Hayır’ çıkarmak zorundadır. Ancak bu hareket referandumdan sonra da devam etmelidir. Bu hareketin ‘Hayır’ çıktıktan sonra yeni bir Türkiye, yeni bir demokrasi çıkması için uğraşmalıdır. Çoğulcu, katılımcı bir demokraside ancak buradan çıkacaktır. ‘Hayır’ çıkarsa bahsettikleri fiili durumun düzelmesi için yeni Anayasa gerekecektir. Cumhurbaşkanı yetkilerin kısıtlanması, tarafsız hale getirilmesi, yeni bir seçin yasasının çıkması ve seçim barajının kaldırılması gerekecektir. Yeter ki demokrasi için birlikte olalım.”

"Seferberlik başlatıyoruz"

DİB Ankara Koordinasyonu’ndan Dilşat Aktaş da, “Demokrasi İçin Birlik’in dört aylık bir süreci oldu. ‘Birlikte hayır’ diyerek başladı hikayemiz. Yola çıkarken hedefimiz ‘hayır’ları çoğaltmaktı. Güçlü ve kolektif bir ‘Hayır’ çalışması yürütmekti ve bunu başardık. ‘Hayır’ kervanı ‘Evet’in kuşattığı Anadolu kentlerine gitti. Kadınların ‘Hayır’ı ile neden ‘Hayır’ diyeceğimizi anlatmakta zorlanmadık. ‘Yaşamak istiyoruz’ dedik. Şimdi de sandık güvenliği için seferberlik başlatıyoruz” diye belirtti.

Yapılan konuşmaların ardından “Her sandığa bir avukat” kampanyasında görev alan Avukat Sercan Aran, sandıklarda görev alacak hukukçuların hak ve görevlerini anlattı.