Rıza Sarraf'a şikayetçi olduğu davada zorla getirme kararı

İş adamı Rıza Sarraf ve yanında çalışan Abdullah Happani'ye şantaj yaptığı iddia edilen İrfan Özsoy'ın yargılandığı davada, mahkeme usulune uygun davetiye tebliğine rağmen duruşmaya gelmeyen ve mazeret de bildirmeyen Sarraf ve Happani hakkında zorla getirme karar verdi. Özsoy, savunmasında, Sarraf ve Happani'den para istemediğini belirterek suçlamaları reddetti.

İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan 64. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık İrfan Özsoy hazır bulunurken, şikayetçiler Rıza Sarraf ve Abdullah Happani ise katılmadı. Rıza Sarraf'ı duruşmada avukatı Ayten Hiçyılmaz temsil etti.

‘’Ben şikayetçilerden para istemedim’’

Kimlik tespiti yapılan tutuksuz sanık İrfan Özsoy (35) aşçılık yaptığını, açıköğretim lise 1. sınıfta okuduğunu belirtti.

Özsoy savunmasında, "Bende şu anda 300 sayfalık bir rapor mevcuttur. Bu rapor internette yayınlanmak üzere PDF şeklinde düzenlenmiştir. Bu rapor meclis araştırmaya komisyonunun yaptığı araştırmaya mevcut olup, TÜBİTAK'ta bu 110 sayfalık raporun 2 sayfasının kaybolduğuna ilişkin iddialar vardır. Daha sonra bu iki sayfanın bulunduğu şeklinde iddialarda mevcuttur. Ben şikayetçilerden para istemedim. Böyle bir izlenim yaratmış olabilirim. Öğrenilmiş, adliyece bilinen bilgilere inanmalarını sağlamaya çalıştım. Amacım şikayetçileri kandırmak değildir.Senaryom öğrenilmiş bilgilere inanmalarını sağlamak yönündeydi. Ben kendilerini adliyeye kendilerini şikayet edeceğimi söylemedim. Zaten bu bilgiler adliyece bilinen bilgilerdir. Ben sizin karşınıza böyle bir iddia ile çıkmak istemezdim. Gerek sizden gerek ise müştekiler Rıza Sarraf ve Abdullah Happani'den özür dilerim" dedi.

‘’Suç sabit, cezalandırılsın’’

Rıza Sarraf'ın avukatı Ayten Hiçyılmaz, "Şikayetimiz devam etmektedir. Sanık gönderdiği mektupta söz konusu ulaştığını söylediği kayıtların orijinal kayıtlarını silebileceğini, buna muktedir olduğunu söyleyerek müvekkilimden para almak için şantaj yapmaktadır. Sanık anlaşma olması halinde kayıtları silebileceğini beyan etmekle şantaj suçunu işlemiştir. Suç sabittir, sanığın cezalandırılmasına karar verilsin. Müvekkilim şehir dışında olduğu için kendisini hazır edemedik" diye konuştu.

Sarraf ve Happani’ye zorla getirme kararı

Mahkeme, usulune uygun davetiye tebliğine rağmen duruşmaya gelmeyen ve mazeret de bildirmeyen şikayetçiler Rıza Sarraf ve Abdullah Happani'nin beyanlarının alınması için zorla getirilmesine karar verdi. Duruşma Haziran ayına ertelendi.

3 yıla kadar hapsi isteniyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede İrfan Özsoy "şüpheli" sıfatıyla yer alırken, Rıza Sarraf ve Abdullah Happani ise "müşteki" sıfatıyla yer aldı. 2012 /120653 (takipsizlikle sonuçlanan 17 Aralık soruşturma numarası) soruşturma sayılı soruşturma ile ilgili olarak internette yayınlalan ve kısa sürede kaldırılan bazı bilgileri şüpheli şüpheli İrfan Özsoy'un not ettiği anlatıldı. İddianamede, şüphelinin bu bilgileri kendisinde bulunan gizli bilgilermiş ve talebi yerine getirilmediği takdirde ilgili adli birimlere bildirmek durumunda kalırmış gibi bir izlenim yaratarak şikayetçilere gönderdiği ifade edildi. Şüphelinin gönderdiği yazı kapsamında elindeli bilgilerin adli makamlara bildirilmemesi karşılığında bir anlaşma yapılmasını talep ettiğinin anlaşıldığı kaydedilen iddianamede, şüphelinin alınan ifadesinde de içinde bulunduğu maddi sıkıntılardan kurtulmak için böyle bir yola başvurduğunu beyan ettiği belirtildi. Üzerine atılı suçu işlediği iddianamede ifade edilen şüphelinin 'şantaj' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi isteniyor.