17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarını gerçekleştiren emniyet mensuplarına yönelik başlatılan 3. dalga operasyonda polislerden biri, ekip otosuna binerken, "Kral çıplak!" dedi. Başkomiser Mehmet Akif Üner de, eliyle arabanın tepesine vurarak, "Rıza Sarraf soytarısına darbe yapan polis şefiyim" diye seslendi.

22 Temmuz Operasyonu'nun üçüncü dalgasında gözaltına alınan polislerin sayısı 17'ye yükseldi. Emniyet mensuplarının Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki adli muayeneleri de devam ediyor.



Bazı polisler, muayeneden çıkarken, ekip otosuna bininceye kadar tepkilerini dile getiriyor. Öğleden sonra muayeneye getirilen polislerden biri, “Kral Çıplak!" diyerek arabaya bindi.

"Rıza Sarraf soytarısına darbe yapan büro amiriyim!"

Üzerinde "Sı-fır!" yazılı siyah tişört bulunan bir polis de, eliyle ekip otosunun tepesine vurarak, “Rıza Sarraf soytarısına darbe yapan büro amiriyim. Başkomiser Mehmet Akif Üner. Suçlama, darbe. Mağdur da Rıza Sarraf soytarısı" dedi.