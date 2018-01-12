Rıza Pehlevi İran'daki protestolarla ilgili konuştu: Mesajı açık, rejimi değiştirin

Devrik İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin oğlu Prens Rıza Pehlevi ekonomik sorunlarla başlayıp; rejim karşıtına dönüşen protesto gösterileriyle ilgili olarak açıklama yaptı.

İran halkının dini bir diktatörlük altında 40 yıl yaşadıktan sonra bundan bir sonuç çıkardığını söyleyen Pehlevi, “İranlıların mesajı açık o da rejimin değiştirilmesi. Bu rejimin düzeltilmesi mümkün değildir” dedi.

Pehlevi, ayrıca, genç İranlıların bu rejimin mevcut diktatörlüğünün sona ermesi konusunda umutları olamadığını, ülkenin yolsuzluk , yoksulluk, açlık ve işsizlikten mustarip olduğunu belirtti.

Al Arabiya televizyonunun Panaroma programında konuşan Pehlevi, İranlıların mesajının açık olduğunu ve sistemin tamamen değiştirilmesi ve demokratik bir rejime geçilmesi gerektiğini söyledi.

Pehlevi, “Bu, ülkeyi yeniden inşa etmenin ve İran vatandaşlarının tüm haklarını tekrar temin etmenin tek yoludur” dedi. Pehlevi, "İran Orta Doğu'nun Japonya'sı olabilirdi, ancak maalesef Kuzey Kore gibi oldu" dedi. Pehlevi, ayrıca, benzer deneyimlerle diktaya dayalı rejimlerin devam etmediğini ve bir ideolojinin bütün bir ülkeyi kontrol edemediğini kanıtladığını ve İranlıların kendilerine güvenmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.(DHA)