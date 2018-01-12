T24 LogoT24 Logo
Dünya

Rıza Pehlevi İran'daki protestolarla ilgili konuştu: Mesajı açık, rejimi değiştirin

"İran, Orta Doğu'nun Japonya'sı olabilirdi, ancak maalesef Kuzey Kore gibi oldu"

12 Ocak 2018 18:21

Devrik İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin oğlu Prens Rıza Pehlevi ekonomik sorunlarla başlayıp; rejim karşıtına dönüşen protesto gösterileriyle ilgili olarak açıklama yaptı.

İran halkının dini bir diktatörlük altında 40 yıl yaşadıktan sonra bundan bir sonuç çıkardığını söyleyen Pehlevi, “İranlıların mesajı açık o da rejimin değiştirilmesi. Bu rejimin düzeltilmesi mümkün değildir” dedi. 

Pehlevi, ayrıca, genç İranlıların bu rejimin mevcut diktatörlüğünün sona ermesi konusunda umutları olamadığını, ülkenin yolsuzluk , yoksulluk, açlık ve işsizlikten mustarip olduğunu belirtti.

Al Arabiya televizyonunun Panaroma programında konuşan Pehlevi, İranlıların mesajının açık olduğunu ve sistemin tamamen değiştirilmesi ve demokratik bir rejime geçilmesi gerektiğini söyledi.

Pehlevi, “Bu, ülkeyi yeniden inşa etmenin ve İran vatandaşlarının tüm haklarını tekrar temin etmenin tek yoludur” dedi. Pehlevi, "İran Orta Doğu'nun Japonya'sı olabilirdi, ancak maalesef Kuzey Kore gibi oldu" dedi. Pehlevi, ayrıca, benzer deneyimlerle diktaya dayalı rejimlerin devam etmediğini ve bir ideolojinin bütün bir ülkeyi kontrol edemediğini kanıtladığını ve İranlıların kendilerine güvenmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.(DHA)

 

ETİKETLER

İranprotestoRıza PehleviMuhammed Rıza Pehlevi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24