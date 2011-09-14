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Spor

Rıza Kayaalp, altın madalya kazandı İSTANBUL (A.A)

14 Eylül 2011 00:59

-Rıza Kayaalp, altın madalya kazandı İSTANBUL (A.A) - 13.09.2011 - 2011 Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 120 kiloda Rıza Kayaalp, Kübalı rakibini yenerek altın madalya kazandı.  Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki şampiyonada grekoromen stil 120 kiloda ilk maçında Tunuslu rakibini 2-0 (4-0, 1-0), ikinci maçında Bulgar rakibini 2-0 (1-0, 3-0), çeyrek final maçında Macar rakibini 2-0 (4-0, 1-0), yarı finalde Kazak rakibini de 2-0 (5-3, 1-0) yenen Rıza Kayaalp, finalde daha önce 4 kez Dünya şampiyonluğu ve 1 Olimpiyat şampiyonluğu kazanan Kübalı güreşçi Mijain Lopez Nunez ile karşı karşıya geldi. Rahat bir maç çıkaran Kayaalp, rakibini 2-0 (2-0, 2-0) yenerek altın madalyaya ulaştı. -Rıza Kayaalp- Yozgat'ta 24 Temmuz 1989 tarihinde işçi ailesinin çocuğu olarak dünyaya gelen Kayaalp, ilkokul eğitiminin ardından Yozgat Güreş Eğitim Merkezi'nde güreşe başladı. 2010 Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan genç güreşçi, 2009 ve 2010 Dünya Güreş şampiyonalarında bronz madalya ile yetinmişti. Kayaalp'in, 2009 Akdeniz Oyunları, 2008 ve 2009 Dünya Gençler, 2009 Avrupa Gençler, 2005 ve 2006 Avrupa Yıldızlar Şampiyonalarında altın madalyaları bulunuyor. Kayaalp, Aksaray Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda eğitimini sürdürüyor.

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