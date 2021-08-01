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Spor

Rıza Kayaalp, yarı finalde Kübalı Mijain Lopez Nunez'e mağlup oldu

01 Ağustos 2021 13:19

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçi Rıza Kayaalp, erkekler grekoromen 130 kilo yarı finalinde Kübalı Mijain Lopez Nunez'e mağlup oldu. Kayaalp, bronz madalya mücadelesi verecek.

Tokyo Olimpiyatları'nda erkekler güreş grekoromen stil 130 kilo yarı finalinde Rıza Kayaalp, 39 yaşındaki Kübalı rakibi Mijain Lopez Nunez'e mağlup oldu.

Karşılaşmanın başında zorlanan Rıza Kayaalp, rakibi karşısında 4-0 geri düştü. Kayaalp'in antrenörünün itirazı sonrası skor, 1-0'a indi.

Bitime 1 dakika 49 saniye kala Lopez, 2-0 öne geçti. Müsabaka, bu skorla sona erdi.

Kayaalp, bronz madalya mücadelesi verecek.

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