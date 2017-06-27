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Spor

Rıza Kayaalp tarih verdi, güreşi bırakıyor

"Güreşi bıraktıktan sonra vatanıma, milletime hakkıyla hizmet etmek istiyorum"

27 Haziran 2017 18:15

Avrupa, dünya şampiyonu ve olimpiyat ikincisi milli güreşçi Rıza Kayaalp, 2020 yılında Tokyo'da düzenlenecek Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanarak kariyerini sonlandırmayı hedeflediğini söyledi.

CNN Türk'te yer alan habere göre, Ramazan Bayramı dolayısıyla memleketi Yozgat'ta Alparslan Türkeş Huzurevi'ni ziyaret eden Rıza Kayaalp, burada bulunan yaşlılara çikolata ve çeşitli hediyeler verdi.

Yaşlıların tek tek bayramlarını kutlayan Rıza Kayaalp, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, her bayram huzurevi sakinlerini ziyaret edip, onların hayır dualarını aldığını kaydetti.

Böyle günlerde yaşlıların unutulmaması gerektiğini belirten Rıza Kayaalp, "Ramazan Bayramı'nı geçirmek üzere Yozgat'a ailemin yanına geldim. Aile büyüklerimle bayramlaştıktan sonra her sene olduğu gibi Yozgat Alparslan Türkeş Huzurevi'nde kalan büyüklerimizi ziyaret edip, ellerini öpüp, hayır dualarını aldım. Onların yalnızlıklarını gidermeye çalıştım. Bu ziyaretten dolayı onların yüzünü bir nebze olsun güldürebildiysem ne mutlu" dedi.

Rıza Kayaalp, güreş müsabakalarında yaşlıların da kendisini takip ettiğini dile getirerek, "Burada kalan yaşlılarımız, beni her zaman takip ettiklerini ve benimle gurur duyduklarını söylüyor. Bu da beni oldukça mutlu ediyor. Sadece kendi aile büyüklerimizi değil, bu tür yerlerde kalan yaşlılarımızı da ziyaret edip onların yalnızlıklarını gidermelerini tüm gençlerimizden ve halkımızdan istiyorum" diye konuştu.

Huzurevi sakinlerinin "Güreşi ne zaman bırakmayı düşünüyorsun?" şeklindeki sorusu üzerine Rıza Kayaalp, "2020 yılında olimpiyat altını aldığım zaman güreşi bırakmayı düşünüyorum. Güreşi bıraktıktan sonra da vatanıma, milletime, ülkemin her köşesine hakkıyla hizmet etmek istiyorum" dedi.

Huzurevi sakinlerinden 80 yaşındaki Salih Özcan ise Rıza Kayaalp'in ziyaretinden dolayı mutlu olduklarını aktararak, "Rıza'ya tüm maçlarında başarılar diliyoruz. Antrenmanlarını kesinlikle aksatmasın. Bizi ziyaret ettiği için kendisine çok teşekkür ediyorum." şeklinde görüş belirtti.

Rıza Kayaalp, daha sonra Yozgat Şehitliği'ni de ziyaret ederek, dua etti.

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