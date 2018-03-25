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Spor

Rıza Kayaalp, Süleyman Demirci ve Buse Tosun'dan altın madalya

İSTANBUL / DHA Bulgaristan'ın Sofya kentinde devam eden Dan Kolov-Nikola Petrov Turnuvası'nda mindere çıkan milli güreşçiler, dün kazandığı 7 madalya sayısını bugün 14'e yükseltti

25 Mart 2018 01:32

İSTANBUL / DHA

Bulgaristan\'ın Sofya kentinde devam eden Dan Kolov-Nikola Petrov Turnuvası\'nda mindere çıkan milli güreşçiler, dün kazandığı 7 madalya sayısını bugün 14\'e yükseltti. Türk sporcularımız çıktıkları final maçlarında bugün 3 altın, 1 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 7 madalyanın sahibi oldular.  
RIZA KAYAALP VE BUSE TOSUN\'DAN ALTIN MADALYA
130 kilo Grekoromen stilde mindere çıkan Rıza Kayaalp rakibini mağlup ederek altın madalya kazandı. Grekoromen stil 97 kilo sporcumuz Süleyman Demirci de final maçını kazanarak şampiyon olmayı başardı. Kadınlarda 68 kilo sporcumuz Buse Tosun finalde rakibini yenerek altın madalya kazanan diğer güreşçimiz oldu. Serbest stilde mücadele eden sporcumuz 74 kiloda Soner Demirtaş rakibine finalde mağlup olarak 2.oldu ve gümüş madalyada kaldı. Serbest stil 65 kiloda Selahattin Kılıçsallayan, 57 kiloda Ahmet Peker  ve  Barış Kaya üçüncü olarak bronz madalya kazanmayı başardılar. Dün yapılan müsabakalarda 7 madalya kazanan milli takım, bu madalyalarla birlikte madalya sayısını 14\'e yükseltti. Dan Kolov-Nikola Petrov Güreş Turnuvası yarın yapılacak müsabakalarla sona erecek. 

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