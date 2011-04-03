-RIZA KAYAALP GÜMÜŞ MADALYA KAZANDI DORTMUND (A.A) - 02.04.2011 - Almanya'nın Dortmund şehrinde devam eden Avrupa Güreş Şampiyonası'nda, grekoromen stilde 120 kiloda Rıza Kayaalp gümüş madalya kazandı. Westfalen Spor Salonu'nda yapılan şampiyonada bugün mindere çıkan diğer 3 Türk sporcusu elenirken, altın için mindere çıkan Rıza Kayaalp'in finaldeki rakibi olimpiyat şampiyonu Rus Khasan Baroev oldu. Devrelerdeki 1-1'lik eşitliğin ardından üçüncü devrede durum 2-1 Rus güreşçinin lehine olunca Rıza, gümüş madalya ile şampiyonayı ikinci tamamladı. Yarı finalde Ermeni rakibi Patrikeev'i 2-0 yenen Rıza, finale çıkana kadar yaptığı tüm mücadelelerde rakiplerine hiç puan vermedi ancak finalde şampiyonluğu kaybetti. Gümüş madalya sahibi Rıza Kayaalp, uzun süre gözyaşlarına hakim olamadı. TGF Başkanı Yıldız da Rıza Kayaalp'in hakem hatası ile altın madalyayı kaybettiğini savundu. Maçı yöneten hakemin taraflı davrandığını ifade eden Yıldız, hakemin, Rıza'nın puan alma durumunda sürekli müsabakayı durduğunu belirtti. 55 kiloda mücadele eden Bayram Özdemir, İtalyan Federico Manea'yı 2-1 ile geçti. Rusya'dan Borgayakov'a 2-1 kaybeden Bayram, bu sonuçla şampiyonadan elendi. 66 kiloda mücadele eden Abdülsamet Günal ise Yunan Parotsidis'i 2-0, ikinci turda da Ukrayna'dan O. Khvoshch'u 2-1 yenerek, çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde karşılaştığı Macar Lorincz'e 2-1 kaybeden Abdülsamet, Azeri Rahimov ile represaj maçında mücadele etti. Günal, bu karşılaşmayı 2-1 kaybederek elenen bir başka Türk sporcu oldu. 84 kiloda mücadele eden Ahmet Yıldırım, Belarus'dan Selimau'ya 2-0 kaybetti ve şampiyonaya daha ilk turda veda etti. Avrupa Şampiyonası, yarın yapılacak müsabakalarla sona eriyor. Türkiye adına 60 kiloda Mustafa Sağlam, 74 kiloda son iki yılın Dünya Şampiyonu Selçuk Çebi ve 96 kiloda Cenk İldem, Dortmund'da madalya için mindere çıkacak.