Rıza Kayaalp finale yükseldi

Finalde rakibi Estonyalı Heiki Nabi

PARİS / DHA

Dünya Büyükler Grekoromen Güreş Şampiyonası\'nda 130 KG güreşçimiz Rıza Kayaalp, yarı finalde Kübalı Oscar Pino Hinds\'i 2-1 yenerek finale yükseldi. Kayaalp, finalde Estonyalı Heiki Nabi ile karşılaşacak.

Fransa\'nın Paris kentinde düzenlenen şampiyonada 130 kiloda mindere çıkan Greko-Romen sporcu Rıza Kayaalp, ilk maçında karşılaştığı Özbekistanlı rakibi Muminjon Abdullaev\'i 2-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. Bu turda da Belaruslu rakibi Kiryl Hryschanka\'yı 3-1 yenen Kayaalp, yarı finale çıktı.

Yarı finalde de Kübalı Oscar Pino Hinds\'i 2-1 mağlup eden Kayaalp, adını finale yazdırdı. Milli güreşçi finalde Estonyalı Heiki Nabi ile karşılaşacak.