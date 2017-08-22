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Spor

Rıza Kayaalp finale yükseldi

Finalde rakibi Estonyalı Heiki Nabi PARİS / DHA Dünya Büyükler Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda 130 KG güreşçimiz Rıza Kayaalp, yarı finalde Kübalı Oscar Pino Hinds'i 2-1 yenerek finale yükseldi

22 Ağustos 2017 19:11

Finalde rakibi Estonyalı Heiki Nabi

PARİS / DHA

Dünya Büyükler Grekoromen Güreş Şampiyonası\'nda 130 KG güreşçimiz Rıza Kayaalp, yarı finalde Kübalı Oscar Pino Hinds\'i 2-1 yenerek finale yükseldi. Kayaalp, finalde Estonyalı Heiki Nabi ile karşılaşacak.
Fransa\'nın Paris kentinde düzenlenen şampiyonada 130 kiloda mindere çıkan Greko-Romen sporcu Rıza Kayaalp, ilk maçında karşılaştığı Özbekistanlı rakibi Muminjon Abdullaev\'i 2-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. Bu turda da Belaruslu rakibi Kiryl Hryschanka\'yı 3-1 yenen Kayaalp, yarı finale çıktı. 
Yarı finalde de Kübalı Oscar Pino Hinds\'i 2-1 mağlup eden Kayaalp, adını finale yazdırdı. Milli güreşçi finalde Estonyalı Heiki Nabi ile karşılaşacak.

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