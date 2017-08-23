Rıza Kayaalp dünya şampiyonu oldu (GENİŞ HABER)

PARİS,(DHA) - DÜNYA Büyükler Grekoromen Güreş Şampiyonası\'nda 130 kg\'da Rıza Kayaalp, üçüncü kez dünya şampiyonu oldu.

Ayrıca Şampiyonada Türkiye takım klasmanında Dünya üçüncüsü oldu.

Fransa\'nın başkenti Paris\'te düzenlenen Dünya Büyükler Grekoromen Güreş Şampiyonası\'nda grekoromen branşında yapılan müsabakalarda milli güreşçiler 2 altın ve 1 bronz madalya kazandı. Yarın müsabakalar Kadınlar branşında 55, 58, 63 ve 75 kilolarında yapılacak olan müsabakalar ile devam edecek.

OLİMPİYATIN RÖVANŞINI ALDI

İkinci gün yapılan müsabakalarda geçtiğimiz aylarda yedinci Avrupa Şampiyonluğunu kutlayan Olimpiyat ikincisi milli güreşçimiz Rıza Kayaalp şimdide üçüncü Dünya Şampiyonluğunu kutladı. Seri başı olarak başladığı müsabakalarda 1/8 turunda Özbekistanlı rakibini, çeyrek finalde Belaruslu rakibini, yarı finalde de Kübalı rakibini devirerek finale kadar yükseldi. Böylece 2016 Rio Olimpiyat Oyunlarında şampiyonluğu Kübalı güreşçi Lopez\'e kaptıran Rıza, Dünya Şampiyonasında da Kübalı güreşçi Pino\'yu devirerek rövanşını almış oldu. Büyük bir başarıya imza atan Rıza, akşam seansında Estonyalı rakibi Heiki Nabi\'yi de yenerek üçüncü kez Dünya şampiyonluğunu ilan etti.

TÜRKİYE DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ OLDU

Öte yandan yapılan müsabakalar neticesinde Türkiye Grekoromen branşında takım olarak 34 puanla Dünya üçüncüsü oldu. 46 puanla Rusya birinci, 36 puanla İran takımı da ikinci oldu. Ancak Türkiye Rusya ve İran takımları şampiyon çıkaramazken Türkiye iki şampiyonla Dünyada birinci oldu. Türkiye takımı adına kupayı Grekoromen Güreş A Milli Takımı Teknik Direktörü Salih Bora aldı.

Madalya alan sporcuların isimleri şöyle:

130 kiloda Rıza Kayaalp-Altın (3)

85 kiloda Metehan Başar-Altın

66 kiloda Atakan Yüksel-Bronz

(FOTOĞRAFLI)

