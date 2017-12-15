Rıza Kayaalp Diriliş Ertuğrul'da rol alabilir

Dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp, dizilerde rol alabilir.

TRT'de yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinin hayranları arasında yer aldığını belirten Rıza Kayaalp, "(Yapımcı) Mehmet Bozdağ ağabey aramızdaki samimiyetten dolayı birkaç kez 'seni konuk oyuncu olarak alabilirim' dedi. Ama fırsat, zaman bulamadık. Çekimler zaten uzun sürüyor. En az üç haftamı ayırmam gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Rıza, televizyonu sadece haftada bir kez Diriliş Ertuğrul'u izlemek için açtığını vurgulayarak, "Şu an izlediğim tek dizi. Televizyonu açma sebebim Diriliş Ertuğrul. Haberleri de internetten takip ediyorum." dedi.

"Şartlar oluşursa Diriliş Ertuğrul'da rol almak istiyor musun?" sorusuna Rıza, "Tabii ki yapabileceğime inanıyorum. Eğitimini almak lazım ama önemli olan yetenek." yanıtını verdi.

Diriliş Ertuğrul'da, Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş sürecinin anlatıldığını hatırlatan milli sporcu, şöyle devam etti:

"Dünyaya hükmetmiş bir imparatorluğun temelinin atıldığı yıllar canlandırılıyor. Tabii ki başka bir duyguyla oynanması gereken bir dizi. Zaten rol alan arkadaşlar da bu duyguyla oynuyorlar. Çünkü bunu izleyiciye yansıtıyorlar. Biz de keyifle izliyoruz. Ben de olsam aynı duygularla oynardım."

Komedi dizisi de olabilir

Rıza Kayaalp, komedi dizisinde de oynaması durumunda başarılı olacağına inandığını dile getirdi.

Mücadeleyi gerektiren bir sporu yaptığı için dışarıdan sert görünebileceğini belirten Rıza, arkadaşlarından genellikle "çok komik adamsın" sözünü işittiğini aktardı.

Teklif gelmesi ve şartların oluşması durumunda bir komedi dizisinde de yer alabileceğini söyleyen Rıza, "İllaki olacak diye bir şey yok. Oyunculuğa ilgim var, yapabilirim de. Becerebileceğimi düşünüyorum. Ancak 2020 Olimpiyatları'na kadar bu işi yapamayız." değerlendirmesinde bulundu.

Milli sporcu, hayatını konu alan film çekilmesi durumunda da rol alabileceğini belirterek, "6 yaşından bu yana güreşe ilgi duyuyorum. Kimse beni güreşe teşvik etmedi, bu spora kendi isteğimle başladım. "Kitap yazalım mı?' diye çok ısrar edenler de oldu. Şu an için 'yok' dedim ama ileride olması lazım." şeklinde konuştu.

Tokyo 2020'de kariyerini noktalamayı planlıyor

Kariyerinde 7 Avrupa ve 3 dünya şampiyonluğu bulunan Rıza Kayaalp, sadece olimpiyat şampiyonluğunu yaşamadığını hatırlattı.

Gümüş ve bronz olmak üzere iki olimpiyat madalyası bulunan Rıza, Tokyo 2020'de şampiyon olarak tüm hayallerini gerçekleştirdikten sonra kariyerini noktalamayı planladığını tekrarladı.

Temkinli konuşmak gerektiğini söyleyen 28 yaşındaki milli sporcu, "İnşallah, olimpiyat şampiyonluğu nasip olduktan sonra bırakırız. Belki, 2024'e kadar da giderim. Belli olmaz, duruma bağlı." ifadelerini kullandı.