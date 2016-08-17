Rıza Kayaalp: Bazen çok konsantrasyon olmak da büyük zarar getiriyor, bunun kurbanı oldum

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, erkekler grekeromen finalinde Kübalı rakibine kaybettiği final maçıyla ilgili olarak "Bazen çok konsantrasyon olmak da büyük zarar getiriyor, bunun kurbanı oldum. Tokyo'da 30 yaşında olacağım. Yaşlı değil, daha tecrübeli bir kıvama geleceğim" dedi. Gümüş madalya kazanan Kayaalp gelecek hedefiyle ilgili olarak da "Bazen çok konsantrasyon olmak da büyük zarar getiriyor. Ben de bunun kurbanı oldum. Dört yıl sonra aynı durum tekrarlanmaz" ifadesini kullandı.

DHA'dan Canan Kaya'nın haberine göre, bir yanında annesi Sevgi, diğer yanında baba Kelami vardı. Yüzündeki burukluğu, olmayan neşesiyle içinde bulunduğu durumu anlamamak mümkün değildi. Her şeyi ezeli rakibi Kübalı Lopez'i yenerek, olimpiyat altınına bağlamıştı. Las Vegas'taki Dünya Şampiyonluğundan sonra 9 aydır Rio'ya kilitlenmişti.

Maça da bu kafa yapısıyla çıkmıştı. İşte bir anda oyun denerken, vücudu olmayacak bir şekilde Lopez'in karnına doğru indi. Bu, güreş tabirinde bir boşlama idi. Kübalı, bu fırsatı altına çevirdi. Supleksi atıverdi.

Rıza da rakibinin üstünden kayıverdi. Sonrası malum. maçın üstünden o kadar saat, gün geçmesine rağmen Rıza'nın beyninden o anı silmek mümkün olmuyordu. Ağzından bir-iki cümle alabilmek için yine bekledik. O da dudaklarından zar-zor dökülen kelimelerle geleceğini izaha çalıştı:

"Tokyo'da 30 yaşında olacağım. Yaşlı değil, daha tecrübeli bir kıvama geleceğim. Bazen çok konsantrasyon olmak da büyük zarar getiriyor. Ben de bunun kurbanı oldum. Dört yıl sonra aynı durum tekrarlanmaz."

