Rıza Kayaalp Avrupa'da altın madalya kazandı

Letonya'nın başkenti Riga'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kilo finalinde Rıza Kayaalp, Oleksandr Chernetskyy'yi yenerek altın madalya kazandı.

Letonya'nın başkenti Riga'da süren şampiyonada final maçında Ukraynalı Oleksandr Chernetskyy ile karşılaşan Türk güreşçi, skor 2-2 berabereyken rakibini tuşla yenerek, altın madalyaya ulaştı. Ukraynalı Chernetskyy ise gümüş madalyada kaldı.



Rıza Kayaalp büyükler kariyerindeki 6., üst üste 5. kez Avrupa şampiyonluğunu elde etti.



Bu kiloda bronz madalyaları ise İsveçli Johan Magnus Euren ve Belaruslu Ioseb Chugoshvili aldı.