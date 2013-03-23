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Spor

Rıza Kayaalp Avrupa şampiyonu oldu

Başkent Tiflis'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 120 kiloda mindere çıkan Rıza Kayaalp, altın madalya kazandı

23 Mart 2013 20:40


Gürcistan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Taha Akgül'ün ardından Rıza Kayaalp'ten de altın madalya geldi.

Gürcistan'dan bir iyi haber daha geldi.

Başkent Tiflis'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 120 kiloda mindere çıkan Rıza Kayaalp, altın madalya kazandı.

Rıza, 2010 ve 2012 yıllarının ardından bir kez daha mutlu sona ulaşarak  3. Avrupa şampiyonluğuna ulaşmış oldu.

Önceki gün de serbest stil 120 kiloda mindere çıkan Taha Akgül, finalde Ukraynalı rakibi Alen Zasieiev'i mağlup ederek altın madalyaya ulaşmıştı.

 

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