Rıza Kayaalp: "Hedefim 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazanmak"

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)- MİLLİ güreşçi Rıza Kayaalp, hedefleri arasında 2020 yılında yapılacak olan Tokyo Olimpiyatları\'nda altın madalya kazanmak olduğunu belirterek, “Bu benim için çok önemli çünkü iki olimpiyatta da 2\'ncilik ve 3\'üncülük madalyası aldım. Bu kadar başarıların yanına bir de olimpiyat madalyası da kazanmak istiyorum. O yüzden benim için 2020 bir seferberlik olacak\" dedi.

Türkiye Süper Lig Grekoromen Güreş Ligi\'nin ilk üç hafta maçları 14 takımın katılımıyla Rıza Kayaalp Spor Salonu\'nda oynanan müsabakaların ardından sona erdi. İki gün boyunca farklı sıkletlerde mindere çıkan sporcular, birbirinden çetin ve çekişmeli maçlara imza attı.

Kendi memleketinde hemşehrilerinin önünde 130 kiloda mindere çıkmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Spor Kulübü\'nün milli güreşçisi Rıza Kayaalp, \"Lig şampiyonu olabilmek için Türkiye\'nin en iyi takımları burada kıyasıya mücadele ediyor. Ben de kulübüm adına memleketime geldim ve burada mindere çıktım. Uzun zamandır Yozgat\'ta güreş maçına çıkmamıştım. Tabii Yozgatlıların önünde güreşmekte benim için gerçekten güzel oldu. Rıza Kayaalp Spor Salonu\'nda yapılması da ayrıca beni gururlandırdı. Çünkü Yozgat\'ta böyle büyük bir organizenin yapılması gerçekten çok önemliydi\" dedi.

Avrupa Şampiyonası hazırlıkları için 14 Mart\'ta Milli Takım kampına katılacağını belirten Kayaalp, \"Önceliğimiz ülkemizi Avrupa ve dünya şampiyonalarında temsil edip, altın madalya kazanmak. Bu arada da kulübümüz için Türkiye için mücadele etmek yani her dalda başarı sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz\" diye konuştu.

‘ALTIN MADALYA EN BÜYÜK HEDEFİM’

Performansını kaybetmeden çalışmalarına devam ettiğini de belirten Kayaalp, şöyle konuştu:

\"Şurada 2.5 yıl gibi kısa bir zaman kaldı, sakatlık olmadan her zamanki çalışmaları yapıp formumu koruyarak ilerlemek istiyorum. Her zaman yeni şampiyonluklar hedefleyen ve ülkenin yeni şampiyonluklara ihtiyacı olduğunu düşünen bir sporcuyum. Bu yüzden performansım kaybolmayacak. Tabii yaşımız ilerliyor. 28 yaşındayım ancak bunun etkisini daha görmedim. 2020 Olimpiyatları\'na en güçlü olduğum zamandayım. 2024 Olimpiyatları\'na bu işi bırakmamam gerekiyor. Ben kendime inandıktan sonra olimpiyat altın madalyasını kazanmak en büyük hedefim. Ama ondan önce yapılacak dünya ve Avrupa şampiyonalarında da şampiyonlukları ülkeme kazandıracağıma inanıyorum. Hiçbir şey bizi yolumuzdan saptırmayacak. 2020 hedefimde olan o madalyayı ülkeme getirmek istiyorum.\"

ADEM VARLIK: \"2020’YE HAZIRLANIYORUZ\"

Milli Takımlar Genel Koordinatörü Adem Varlık ise 2020 Tokyo Olimpiyatları\'nın önemine değinerek, \"Yozgat\'ta güzel müsabakalar geçti. Liglerin her zaman milli takıma katkıları var, sıkletlerde rekabeti artırmak ve kaliteyi yakalamak için. Burada da 2 gündür güzel ve çetin müsabakalar izledik. İnşallah Türk sporuna ve güreşine faydalı olacak. Hedefimiz zaten bütün müsabakalardan sonra 2020 Olimpiyatlarına hazırlanmak. 2020 olimpiyatlarına giderken güreşçilerimizin performanslarını görmek. Milli takım hocalarımızda zaten takip ediyorlar, Türk güreşi inşallah daha iyiye gidiyor. 2016\'da Rio\'da 8 madalyadan 5\'ini kazanmıştık, 2020\'de de bunları artırmak istiyoruz\" dedi.

