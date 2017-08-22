Rıza Kayaalp 130 kilo grekoromen güreşte 'Dünya Şampiyonu'

Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda Rıza Kayaalp, altın madalyanın sahibi oldu.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen şampiyonanın 2. gününde milli güreşçi, grekoromen stil 130 kilo finalinde Estonyalı Heiki Nabi ile karşılaştı. Milli güreşçi, günün ve grekoromen stilin son müsabakasında Nabi'yi 2-1 yenerek, üst üste 2'nci, toplamda ise 3. kez dünya şampiyonluğuna ulaştı.

2016 Rio Olimpiyatları'nda ikinci olan Rıza Kayaalp, 2011 (İstanbul) ve 2015 (Las Vegas) yıllarında gerçekleştirilen dünya şampiyonalarında da kürsünün ilk basamağında yer almıştı.

Fransa'da Metehan Başar'ın ardından Türkiye'ye ikinci altın madalyasını kazandıran Türk sporcunun kariyerinde ayrıca 7 Avrupa şampiyonluğu buluyor.

Rıza Kayaalp, Paris'te yapılan Dünya Şampiyonası'nda ilk maçında Özbekistanlı Muminjon Abdullaev'i 2-0, çeyrek finalde Belaruslu Kiryl Hryschanka'yı 3-1, yarı finalde de Kübalı Oscar Pino Hinds'i 2-1 mağlup etmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kariyerindeki 3'üncü dünya şampiyonluğunu kazanan Kayaalp'i telefonla arayarak tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra şampiyonada takım halinde dünya üçünsücü olan Milli Takım'ın antrenörü Salih Bora'yı ve diğer sporcuları da başarılarından dolayı kutladı.

Bakan Bak'tan tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fransa'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda Grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazanan Rıza Kayaalp'i telefonla arayarak tebrik etti. Bakan Osman Aşkın Bak, ayrıca Milli güreşçi için tebrik mesajı yayımladı.



Rakibiyle yaptığı müsabakanın ardından Kayaalp'i arayan Bakan Osman Aşkın Bak, telefon görüşmesinde Milli güreşçiyi kazandığı altın madalya ve ülkeye yaşattığı büyük seviçten dolayı kutlayarak, başarılarının devamını diledi.



Bakan Bak, Dünya Güreş Şampiyonu Rıza Kayaalp için ayrıca tebrik mesajı da yayımladı.

Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda Grekoromen stil 130 kilodaaltın madalya kazanan Rıza Kayaalp kardeşimi başarısından dolayı yürekten kutluyorum. Dünya Şampiyonası öncesinde verdiği sözü tutarak spor hayatında elde ettiği şampiyonluklara bir yenisini daha ekleyen ve 3. kez Dünya Şampiyonu olan Milli Sporcumuzun daha büyük başarılar kazanacağına inanıyorum. Uluslararası arenada Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşı'mızın tüm dünyaya dinletilmesinde emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Devam eden Dünya Güreş Şampiyonası'nda mücadele edecek olan tüm sporcularımıza başarılar diliyorum."