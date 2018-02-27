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Spor

Rıza hocalı Trabzonspor ilk 4'te

Galatasaray'dan daha çok puan topladı

27 Şubat 2018 19:00

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 8'inci haftasında oynanan Teleset Mobilya Akhisaspor, maçının ardından göreve gelen teknik direktör Rıza Çalımbay döneminde 27 puanı hanesine yazdırdı. Trabzonspor, bu periyotta en çok puan toplayan 4 takımdan biri oldu.

Süper Lig'de oynadığı son 7 karşılaşmada sadece tek galibiyet alan ve zirve yarışından uzaklaşan Trabzonspor, teknik direktör Ersun Yanal'ın yerine göreve gelen Rıza Çalımbay'ın dönemi göz önüne alındığında en çok puan toplayan takımlar arasında yer alıyor. Bordo-mavili takım ile ilk maçına 9'uncu haftadaki Evkur Yeni Malatyaspor karşısında çıkan ve bu müsabakadan 1-0 mağlup ayrılan deneyimli teknik adam, sonraki süreçte bordo-mavililerle 7 galibiyet, 6 beraberlik ile 1 mağlubiyet aldı. 

Lider Galatasaray'dan daha çok puan topladı

Trabzonspor, Çalımbay döneminde oynadığı karşılaşmalarda, 23'üncü haftayı zirvede tamamlayan Galatasaray'dan daha çok puan topladı. Bu periyotta toplamda 27 puanı hanesine yazdıran bordo-mavililer, 30 puan alan Medipol Başakşehir, 29'ar puan toplayan Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın ardında 4'üncü sırada yer aldı. Averajla lider konumunda yer alan Galatasaray ise bu periyotta 24 puan toplayabildi.

İlk 5'teki takımlardan tek mağlubiyet aldı

Bu arada Süper Lig'de 23'üncü haftayı 6'ncı sırada tamamlayan Trabzonspor, sıralamada üzerinde yer alan 5 takımla ligin ilk yarısında ve ikinci yarısında oynadığı 7 karşılaşmada sadece tek mağlubiyet aldı, 1 galibiyet ve 5 beraberlikle 8 puanı hanesine yazdırdı.  Bordo-mavililer, Fenerbahçe ile oynadığı 2 karşılaşmayı da beraberlikte tamamlarken, Medipol Başakşehir ile ilk maçta berabere kaldı, ikinci maçta da rakibine mağlup oldu. Beşiktaş ve Kayserispor ile oynadığı ilk maçlarda sahadan beraberlikle ayrılan Trabzonspor, Galatasaray'ı ise mağlup etmişti. Bordo-mavililer ikinci yarı fikstüründe ligin ilk 5 sırasında yer alan takımlardan 24'üncü haftada Beşiktaş, 27'nci haftada Galatasaray ve 28'inci haftada Kayserispor ile karşılaşacak.

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