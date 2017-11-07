Rıza Çalımbay'ı öldü sanıp kefene sarmışlar

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın çocukken öldü sanılıp kefene sarıldığı iddia edildi. Yazar Fatih Sultan Kar’ın aktardığına göre Çalımbay bebekken havale geçirdi. Öldü zannedilen Çalımbay kefene sarılıp mezarı açıldığı sırada, annesi Fatma Hanım bir kez daha oğlunu görüp sarılmak isteyince yaşadığı anlaşıldı.

İnternetspor'un haberi aynen şöyle:

İstanbul’a göç ettikten sonra ailesinin durumunun iyi olmaması nedeniyle Trabzonlu Hasan Efendi’nin bakkalında çalışmaya başlayan Çalımbay, mahalle aralarında oynadığı futbolu ilerletmek istese de kapıcılık yaparak ailesini geçindirmeye çalışan babasının kızması nedeniyle bunu gizlice yapıyordu. Bakkal Hasan Efendi’nin idare etmesiyle denemelere giden Çalımbay seçmelerde Beşiktaş’a girmeyi başararak unutulmaz bir kariyerin başlangıcına adım attı.

Beşiktaş ve Milli Takım’ın değişilmez ismi olmayı başaran Rıza Çalımbay 1988-89 sezonunda da Dünya Karması’na seçildi.

Futbolcu olmasaydım ve okuyabilseydim...

Rıza Çalımbay yine verdiği bir röportajda futbolcu olmasaydı doktor olmayı çok istediğini dile getirdi. Tecrübeli teknik adam bu isteğini şöyle anlatıyor “Doktorluk mesleği benim çok saygı duyduğum bir meslektir. Futbolcu olmasaydım ve okuyabilseydim doktor olmayı çok isterdim. İnsanlara yardım etmek, kötü duruma olan birini kurtarmak çok güzel bir şey. Bazı arkadaşlar şöhret oluyorlar günlerce orada burada konuşuluyorlar ama doktor birisinin hayatını kurtarıyor kimsenin umurunda değil. O işin yapıyor, evine dönüyor, ertesi gün yine birisini kurtarıyor. Aynı şekilde emniyet görevlilerini de takdir ederim.

Rıza Çalımbay ailesinin maddi imkansızlıkları nedeniyle eğitimine ilkokuldan sonra devam edemedi. Ancak buna takılıp kalmayarak, futbolculuk kariyerinin sonunda İngiltere’ye giderek aylarca kalıp İngilizce öğrenerek kendisini geliştirmeyi başarmış. Çalımbay bu konuyla alakalı olarak “ Okumak şart değil kendini öbür türlü de geliştirebilirsin. Hatta İngiltere dönüşünde Daum'un yardımcısıyken aynı zamanda tercümanlığını da yaptım.” diyor.