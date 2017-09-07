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Spor

Rıza Çalımbay'dan Samuel Eto'o'ya: Takıma, herkese zarar veriyor!

"Kafasında sorunlarla oynayan takım kaptanı bize faydalı olmaz"

07 Eylül 2017 14:08

Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, takımda mutsuz olduğunu ve ayrılmak istediğini açıklayan Samuel Eto'o'ya, "Takıma zarar veriyor, herkese zarar veriyor" diyerek tepki gösterdi.

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin ilgilendiği ve İspanya'dan talipleri olduğu bilinen Kamerunlu golcü, dün yaptığı açıklamayla 'takımda hak ettiği saygıyı görmediği' için ayrılmak istediğini söylemişti.

Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Samuel Eto'o kriziyle ilgili konuşurken "Kafasında sorunlarla oynayan takım kaptanı bize faydalı olmaz" dedi.

Tecrübeli golcünün takımdan ayrılmak istemesiyle ilgili konuşan Çalımbay, “Futbol dışında sorularla uğraşmak istemiyoruz. Lige yoğunlaşmalıyız. Bazı sıkıntılar var. Bu krizi bitirmemiz gerek. Devre arası Eto’o, sezon başı Eto’o… Takıma zarar veriyor, herkese zarar veriyor” dedi.

Ligde oynayacakları Galatasaray maçı öncesinde bu sorunlarla boğuşmak istemediklerini sözlerine ekleyen Çalımbay, “Huzur içinde, sorunsuz çalışmak istiyorum. Eto’o kendisine değer verilmediğini söylüyor. Ama veriliyor. Kafasında sorunlarla oynayan takım kaptanı bize faydalı olmaz” ifadelerini kullandı.

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