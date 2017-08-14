Rıza Çalımbay'dan penaltı yorumu: Cüneyt Çakır'ın bana mı kastı var bilemiyorum

Beşiktaş'ın Süper Lig'in ilk haftasında 2-0 mağlup ettiği Antalyaspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, Cenk Tosun'un 63. dakikada takımına penaltı kazandırdığı pozisyondaki kararın yanlış olduğunu söyleneyerek Cüneyt Çakır'ı "Kendisini çözemedim. Bana kastı mı var bilemiyorum" sözleriyle eleştirdi.

Antalyaspor taraftarlarına transfer olacağı müjdesini de veren Çalımbay, ikinci yarıda takımının oynadığı oyundan memnun olduğunu söyledi.

Rıza Çalımbay, maç sonu şunları kaydetti:

"Ligin ilk maçları çok zor olur. Bir sürü sorunla başlayabilirsiniz. Bizim de eksiklerimiz vardı. İlk 10 dakika istediğimiz gibi oynamadık ama sonra iyi oynadık. Hele ki ikinci yarı iyi oynadık. Ben Cüneyt Çakır'ı çözemedim. Bana mı kastı var bilemiyorum. Beşiktaş'ın böyle bir penaltıya ihtiyacı yoktu. Bunu nasıl veriyor anlamıyorum.

"Başlangıçta kötüydük ama sonra toparladık"

Üstünlüğü de ele almıştık. İyi de oynuyorduk ama maalesef verdiği iki tane ölü toptan golleri yedik. Genel olarak takımdan memnunum. Başlangıçta kötüydük ama sonra toparlandık.

Takımımız 2-3 hafta sonra istediğimiz noktaya gelecektir. Gelecek olan oyuncular var. 1-2 tane daha transfer yapmamız gerekiyor. Oldukça iyi pozisyonlar da yakaladık. Bir şansıımz vardı. Penaltı verilen faule takıldım. Cüneyt Çakır gibi bir hakemin bu kadar kolay penaltı vermemesi lazım. Aynısı Beşiktaş'a olsa veremez. Büyük bir takıma veremez."