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Spor

Rıza Çalımbay'dan ilk açıklama: Hedefi olan bir takıma geldik

54 yaşındaki teknik adam, Trabzonspor ile 1.5 yıllık anlaşmaya vardı

18 Ekim 2017 15:20

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'un 1.5 yıllığına anlaşmaya vardığı teknik direktör Rıza Çalımbay, bordo-mavili ekibe geldiği için mutlu olduğunu belirterek, "Hedefi olan bir takıma geldik. İnşallah en iyisini yapmaya çalışacağız" dedi.

beIN SPORTS'ta yer alan habere göre Trabzonspor ile prensipte anlaşmaya varan teknik direktör Rıza Çalımbay, Trabzon'a geldi. Kulüp genel sekreteri Gençağa Meriç ve yardımcı antrenörleriyle saat 08.00'de Trabzon'a gelen Çalımbay, kulübe ait araçla Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne gitti.

Çalımbay, gazetecilere yaptığı açıklamada, Trabzonspor'a geldiği için mutlu olduğunu belirterek, "Gerçekten hedefi olan bir takıma geldik. İnşallah en iyisini yapmaya çalışacağız." dedi.

Deneyimli teknik adamın bugün bordo-mavili kulüple resmi sözleşme imzalaması, ardından da saat 18.00'de takımla ilk çalışmasına çıkması bekleniyor.
 

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